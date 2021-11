Fans der Serie dürfen sich freuen. Der Serienschöpfer des Netflix-Hits Hwang Dong-hyuk hat es in einem Interview mit der AP bestätigt: „Squid Game“ bekommt eine zweite Staffel. Offenbar sei der Planungsprozess der nächsten Staffel schon im vollen Gange.

Wann wir die Fortsetzung sehen können, steht aber noch in den Sternen.

„Squid Game“ bekommt eine zweite Staffel

Nachdem die Serie zahlreiche Zuschauer-Rekorde gebrochen hat, war es wohl zu erwarten, dass eine zweite Staffel gedreht wird. Doch bis jetzt blieben die Wünsche der Serien-Fans noch unkommentiert. Nun bestätigte der Regisseur und Drehbuchautor der Serie, Hwang Dong-hyuk, dass er schon fleißig an der Fortsetzung arbeite. „Es hat so viel Druck, so viel Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel gegeben. Ich habe fast das Gefühl, dass ihr uns keine Wahl gelassen habt„, so der Regisseur in einem Interview mit der Associated Press. „Aber ich kann sagen, dass es definitiv eine zweite Staffel geben wird“, bestätigt der erfolgreiche Drehbuchautor.

Noch befinde sich die Geschichte allerdings noch im Planungsprozess. Deshalb sei es noch viel zu früh, um irgendwelche Aussagen über die zukünftige Handlung zu machen. Eins könne er aber mit Sicherheit sagen: „Gi-hun wird zurückkommen und er wird etwas für die Welt tun“.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy — AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021

Regisseur verlor bei Dreharbeiten aus Stress mehrere Zähne

„Squid Game“ ist mit Abstand die erfolgreichste Serie, die Netflix jemals produziert hat. Dem Regisseur habe die Produktion der Serie auch einiges an Nerven gekostet. Aus diesem Grund hatte er sich in der Vergangenheit wenig begeistert über eine zweite Staffel gezeigt. Während der Dreharbeiten zur ersten Staffel habe er aus Stress sogar mehrere Zähne verloren.