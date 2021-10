Auf den Philippinen stellte Netflix als Marketing-Gag eine Nachbildung der Mörderpuppe aus „Squid Game“ vor ein Einkaufzentrum – und die Serien-Fans sind begeistert.

Der Zebrastreifen vor dem Einkaufszentrum ist somit gut bewacht.

In der philippinischen Hauptstadt Manila überlegte sich Netflix etwas ganz Besonderes. Zu Werbezwecken stellte der Streaming-Anbieter nämlich eine Nachbildung der übergroßen Mörderpuppe aus Folge eins vor das „Robinsons Galleria Ortigas“ Einkaufszentrum direkt vor einen Zebrastreifen. Während die Puppe den Zebrastreifen vor dem Einkaufszentrum bewacht, singt sie das unheimliche „Rotes Licht, grünes Licht“-Lied aus der Serie. Wenn einer der Fußgänger versucht, den Zebrastreifen bei Rot zu überqueren, dreht sie den Kopf und blinkt gefährlich mit ihren roten LED-Augen.

Better play by the rules because she’s always watching. Will you make it past the first round of Squid Game? 🦑 pic.twitter.com/qvTlHddqsr