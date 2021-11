Jedes Jahr kürt das People Magazin den „Sexiest Man Alive“. Nach Michael B. Jordan, John Legend und Idris Elba geht der Titel 2021 an Paul Rudd. Dieser reagiert auf seinen neuen Titel natürlich mit Humor.

Etwas anderes als einen 16 minütigen Sketch hätten wir von dem Comedian aber ohnehin nicht erwartet.

„Ich lasse mir Visitenkarten machen“

Dass Paul Rudd der diesjährige „Sexiest Man Alive“ ist, war wohl für niemanden so überraschend wie für ihn selbst. Er sei sich nämlich durchaus bewusst, dass viele Menschen verwundert auf seinen Titel reagieren würden, gesteht er in dem Interview mit dem People Magazin: „Das ist keine falsche Bescheidenheit. Es gibt so viele Leute, die das vor mir bekommen sollten.„

Jetzt, wo er den Titel aber hat, wird er diesen in vollen Zügen auskosten, scherzt er. „Ich werde mich voll reinhängen. Ich werde mir das zu eigen machen. Ich werde nicht versuchen, so zu tun, als ob ich so bescheiden wäre. Ich lasse mir Visitenkarten machen.“

Der Mann, der seit seiner Rolle in „Clueless“ scheinbar nicht gealtert ist, hofft durch seinen neuen Titel aber auch, in andere gesellschaftliche Kreise zu gelangen. „Ich hoffe, dass ich jetzt endlich zu ein paar dieser sexy Abendessen mit Clooney und Pitt und B. Jordan eingeladen werde“, sagt er. „Und ich denke, ich werde auf viel mehr Yachten sein. Ich freue mich darauf, mein Yachtleben zu erweitern. Und ich werde wahrscheinlich versuchen, besser darin zu werden, bei wirklich weichem Licht zu grübeln. Ich grüble gern. Ich glaube, das wird mir dabei helfen, mehr nach innen zu gehen und geheimnisvoller zu werden. Und darauf freue ich mich.“ Klingt nach ganz schön vielen neuen To Dos für den 52-Jährigen.

Paul Rudd: „Sexiness“-Test bei Stephen Colbert

Dass Rudd das gesamte Zeremoniell rund um den „Sexiest Man Alive“ wohl nicht so ernst nimmt wie einige seiner Vorgänger, beweist er bereits bei seiner „Krönung“. Denn diese feiert er bei der Late Night Show von Stephen Colbert in Form eines mehrteiligen Sketches.

In diesem musste er absurde „Sexiness“-Tests bestehen, wie etwa eine Art Hundeshow zur Präsentation seiner Fähigkeiten oder ein klischeehaftes Fotoshooting im Bauarbeiter Look. Am Ende erhält Rudd dann seinen Titel stilecht wie eine Miss Universe – inklusive Tiara, Schärpe und Blumenstrauß.

Wer den „Sexiest Man Alive“ in Action sehen will, muss übrigens nicht lange warten. Denn Rudd hat einige anstehende Filmprojekte. Unter anderem ist er ab 19. November in „Ghostbusters: Legacy“ zu sehen.