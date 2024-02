Die Chancen, im Lotto zu gewinnen, sind verschwindend gering. Die Chancen, dass man denkt, gewonnen zu haben und das Geld aber dennoch nicht bekommt, sind aber vielleicht sogar noch geringer. Doch für einen Mann aus Amerika wurde das zur Realität. Er verklagt jetzt die Lotterie.

Denn er ist sich sicher: Er hätte das Geld verdient.

Nach falschem Sieg: Mann verklagt Lotterie

Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr den Jackpot gewinnt? Hättet ihr schon konkrete Pläne, was ihr euch kaufen wollt? Vielleicht sogar schon Investitionsmöglichkeiten oder Projekte, die ihr finanziell unterstützen werdet oder würdet ihr erst einmal alles auf euch zukommen lassen? Für die meisten von uns wird dieser Moment des „OMG, ich habe gewonnen“ wohl immer nur ein Traum bleiben – für einen Mann aus Washington wurde er jedoch zum Albtraum.

Aber fangen wir von vorne an: John kaufte sich im Jänner 2023 ein Lotterie-Ticket. Ob er tatsächlich Hoffnungen auf den Sieg hatte oder vielleicht doch einfach nur aus Routine sein Glück versuchte, wissen wir nicht. Doch seine Investition scheint sich auf den ersten Blick zu lohnen. Denn tatsächlich sind die Zahlen auf seinem Lottoschein und jene auf der Gewinnwebseite ident. John ist sicher: Er hat im Lotto gewonnen! Und zwar nicht wenig: denn der Jackpot beträgt satte 340 Millionen Dollar (umgerechnet rund 315 Millionen Euro). Ein Moment, in dem sich der Mann „wie betäubt“ fühlt.

Natürlich macht er sich kurz darauf auch gleich auf den Weg, den Schein einzulösen. Doch dann kommt die heftige Erkenntnis: Der Anspruch auf den Jackpot wird abgelehnt. Der Schein sei nicht gültig, heißt es. „Einer der Sachbearbeiter sagte mir, mein Schein sei wertlos und ich solle ihn einfach in den Mülleimer werfen“, so John gegenüber „BBC“. Ein Rat, den der Mann nicht befolgt.

Falsche Gewinnzahlen „versehentlich“ online gestellt

Stattdessen ist er sich sicher, dass ihm unrecht angetan wurde. Denn er habe schließlich die richtigen Zahlen gehabt – und diese ganz klar auf der Lotterie-Webseite gesehen. John beschließt also, sich einen Anwalt zu suchen und verklagt jetzt die Lotterie auf Schadenersatz. Die Höhe ist dabei die Summe, die er eigentlich gewonnen hätte; inklusive der Zinsen, die er mit seinem Gewinn pro Tag verdient hätte. Ob diese Klage tatsächlich durchgeht, bleibt natürlich abzuwarten.

Denn das angeklagte Unternehmen Powerball sowie ein Auftragnehmer der Lotterie – Taoti – behaupten, dass es sich um einen technischen Fehler handelte. Denn an dem Tag, an dem John sein Ticket kaufte, wurden Tests auf der Lotterie-Webseite durchgeführt. Die Verantwortlichen zeigten online also die unterschiedlichsten Zahlen als Test. „Versehentlich“ wurden die Gewinnzahlen von John dann tatsächlich auf die Webseite gestellt – und blieben dort drei Tage lang einsehbar. Mit den tatsächlichen Gewinnzahlen der Lotto-Ziehung stimmten sie aber nicht überein. Ob diese Erklärung reicht, wird sich wohl vor Gericht zeigen. In den Augen seines Anwaltes hat John jedenfalls Anspruch auf den Jackpot; und auch John scheint zuversichtlich zu sein. „Ich weiß, dass sich die Justiz durchsetzen wird“, betont er in einem Interview.