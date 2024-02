Das Horoskop hat sein Tierkreiszeichen gewechselt. Wir gehen vom Wassermann in die Fische-Saison über. Jetzt stehen viel Kreativität und Einfühlungsvermögen am Programm.

Was das für alle Sternzeichen bedeutet, verraten wir euch hier.

Wassermann

Für den Wassermann bedeutet die Fische-Saison vor allem eines: er muss auf seine Intuition hören. Gewisse Situationen kommen auf ihn in seinem Alltag zu, die sich nicht logisch entscheiden lassen. Das Gute daran: das Luftzeichen hat sich bisher immer auf sein Bauchgefühl verlassen können.

Fische

Fische blühen in ihrer Saison vollkommen auf. Nicht nur, weil ihre Lieblingsjahreszeit, der Frühling, immer näher rückt. Sie fühlen sich im Februar und März unheimlich kreativ und planen zahlreiche neue Projekte, die sie in der Zukunft umsetzen wollen.

Widder

Für den Widder bedeutet die Fische-Saison vor allem eines: jetzt sind seine Empathie-Fähigkeiten gefragt. Einige Menschen in seinem Umfeld machen gerade eine schwerwiegende Veränderung durch und brauchen daher die Unterstützung des Sternzeichens.

Stier

Der impulsive Stier kann in der neuen Sternzeichen-Saison seine harmonische Seite zeigen. Denn er spürt, dass ihn die Frühlingsgefühle einholen. Dadurch sieht er das Leben mit einer rosaroten Brille. Aber Vorsicht: zu viel Delulu ist auch nicht gut. Eine kleine Prise Realismus macht die perfekte Mischung.

Zwillinge

In der Fische-Saison erwacht im Zwilling der Sinn für Gerechtigkeit. Denn dass es in seinem Umfeld gerade zu unguten Ereignissen kommt, führt dazu, dass er nicht tatenlos dabei zusehen kann. Also zeigt er seinen Support, wo immer er kann.

Krebs

Der Krebs kann sich auf Schmetterlinge im Bauch gefasst machen. Denn die romantische Seite der Fische-Saison schlägt bei ihm zu. Das bedeutet, dass die Chancen wirklich sehr hoch stehen, dass sich das Tierkreiszeichen in der nächsten Zeit Hals über Kopf verliebt.

Löwe

Für den Löwen fällt der Sternzeichen-Wechsel nicht ganz so gut aus. Denn er hat nun immer wieder Phasen, in denen er die Geduld verliert. Deshalb kommt es auch zu dem einen oder anderen Konflikt, der für noch mehr Spannung sorgt. Nur nicht die Nerven verlieren.

Jungfrau

Kreatives Chaos kennt die Jungfrau eigentlich nicht. Sie ist es gewohnt, dass alles Struktur hat und nach geregelten Bahnen abläuft. Doch nicht in der Fische-Saison! Denn jetzt muss das Sternzeichen mit einigen unvorhergesehenen Dingen klarkommen, die alles über den Haufen werfen.

Waage

Waagen sind nicht gerade für ihre spirituelle Seite bekannt. Doch in der kommenden Sternzeichen-Saison sieht das etwas anders aus. Plötzlich machen Dinge wie Portaltage und reinigende Neumondrituale durchaus Sinn.

Skorpion

Mut ist etwas, das der Skorpion dringend braucht. Denn er spielt schon länger mit dem Gedanken einer großen Veränderung. Glück für ihn: denn das Zeichen der Fische bringt ihm genau das und verhilft ihm dazu, seine Pläne zu verwirklichen.

Schütze

Mit Schützen konnte man schon immer gut reden. Doch in der Fische-Saison versprüht das Sternzeichen nochmal eine extra einladende und vertrauenswürdige Aura. Damit wird der Schütze in den kommenden Monaten auch zu einem richtigen Kummerkasten für sein Umfeld.

Steinbock

Der Steinbock ist kein sonderlich großer Träumer. Vielmehr sieht er die Dinge aus einem realistischen Blickwinkel und ist froh, wenn alles erledigt ist. Die Energie der Fische bringt ihn nun allerdings dazu, seine weiche Seite zu zeigen, sich zu öffnen und seine tiefsten Wünsche preiszugeben.