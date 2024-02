Außerordentlich viel Durchhaltevermögen müssen gerade vor allem drei Sternzeichen beweisen. Denn ihre Geduld wird aktuell mächtig auf die Probe gestellt. Ein kleiner Lichtblick: bitte unbedingt durchhalten, die Zeiten werden wieder besser!

Wer sich auf eine Geduldsprobe gefasst machen sollte, verraten wir hier.

Stier

Das Privatleben der Stiere wird in nächster Zeit ziemlich turbulent. Großes Gefühlschaos, Meinungsverschiedenheiten und Veränderungen stehen an. Für das Tierkreiszeichen alles andere als angenehm, weil es doch einfach nur konfliktfrei durchs Leben schreiten möchte. Trotzdem muss sich der Stier wohl oder übel damit abfinden, dass jetzt vor allem eines gefragt ist: Geduld. Denn leider dauert es eine Zeit, bis sämtliche Spannungen aus der Welt geschaffen sind. Um nicht in einen Teufelskreis zu geraten, sollte das Sternzeichen jetzt unbedingt darauf achten, dass es sich ganz genau überlegt, wie es handelt und wann es was sagt.

Zwillinge

Momentan scheint einfach alles richtig schief zu laufen. Das Leben des Zwillings wirkt, als wäre so einiges durcheinander gekommen. Pläne, die nicht aufgehen, Konflikte mit Freunden und in der Beziehung gibt es auch einige Turbulenzen. Dazu plagt das Tierkreiszeichen noch die Ungewissheit auf beruflicher Ebene. Kommt die Zusage oder nicht? Bis dieses Rätsel gelöst ist, muss der Zwilling noch etwas Geduld zeigen. Das ist allerdings alles andere als einfach für ihn. Denn von dieser Antwort hängen so einige Entscheidungen in seinem Leben ab. Aber: wer geduldig ist, wird früher oder später auch belohnt. Genau das wird das Sternzeichen auch schon sehr bald spüren.

Skorpion

Dass Geduld nicht unbedingt die Stärke von Skorpionen ist, wissen wohl alle, die eine Person mit diesem Tierkreiszeichen in ihrem Leben haben. Doch in den kommenden Tagen muss das Wasserzeichen richtiges Durchhaltevermögen beweisen. In seinem Umfeld passieren nämlich Dinge, die es niemals für möglich gehalten hätten. Um nicht den Verstand zu verlieren, sollte sich der Skorpion also besser jetzt schon darauf einstellen, dass die nächste Zeit nicht besonders einfach wird. Dabei sollte er aber immer im Hinterkopf behalten, dass sich das Blatt mit Sicherheit wieder wenden wird und wieder gute Zeiten auf ihn zukommen.