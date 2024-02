Die beliebte Netflix-Serie über eine Truppe schräger Superheld:innen, „The Umbrella Academy“, kommt mit guten und schlechten Nachrichten. Die Guten: Staffel vier erscheint noch in diesem Jahr. Die Schlechten: das wird die letzte Staffel sein.

Und noch ein weiteres Detail sorgt für Enttäuschung bei den Fans.

„The Umbrella Academy“: Die Serie verabschiedet sich mit Staffel vier

Netflix sorgt bei seinen Abonnentinnen aktuell für ein lachendes und ein weinendes Auge. Zum einen wurde kürzlich verkündet, dass „The Umbrella Academy“ in diesem Jahr mit einer vierten Staffel zurückkehrt. Zum anderen müssen Fans das Ende der beliebten Serie verkraften. Denn Staffel vier wird die letzte sein. Wer wissen möchte, ob die Adoptivgeschwister mit ihren ungewöhnlichen Superheld:innen-Kräften den Weltuntergang doch noch verhindern können, sollte sich den 8. August 2024 im Kalender markieren.

Darüber sind Fans enttäuscht

Während es einige kaum erwarten können, zu erfahren, wie es mit den Hargreeves-Geschwistern weitergeht, kommt das Serienfinale für andere mit einem bitteren Beigeschmack. Denn Staffel vier hat weniger Folgen, als erwartet. Fans sollten sich also darauf einstellen, sich diesmal mit nur sechs statt der gewohnten zehn Episoden zufrieden zu geben.

Die Handlung dürfte dadurch aber nicht weniger spannend werden. Immerhin endete Staffel drei damit, dass Allison (Emmy Raver-Lampman) ihrem Adoptivvater, Sir Reginald (Colm Feore), in einem Deal dabei half, eine völlig neue Welt zu erschaffen. Der Vorteil für Allison: sie ist wieder mit ihrer Tochter und ihrem Ehemann vereint. Doch was bedeutet das für ihre restlichen Geschwister? Eines steht fest: nach der verheerenden Entscheidung ist nichts mehr so, wie es mal war. Schaffen es die Hargreeves ein letztes Mal, wieder zueinander zu finden und die Welt ein für alle Mal vor der drohenden Apokalypse zu retten?

Das sind die Neuzugänge

Während sich Fans auf die bekannten Gesichter von Elliot Page als Viktor, Tom Hopper als Luther, David Castañeda als Diego, Emmy Raver-Lampman als Allison, Robert Sheehan als Klaus, Aidan Gallagher als Five, Justin H. Min als Ben, Ritu Arya als Lila und Colm Feore als Sir Reginald Hargreeves freuen dürfen, gibt es auch einige Neuzugänge in Staffel vier.

So ist etwa „Parcs & Recreation“-Star Nick Offerman als Kleinstadt-Bürgermeister zu sehen. „Will & Grace“-Darstellerin Megan Mullaly schlüpft in die Rolle einer verschwörungsbegeisterten Professorin und David Cross (bekannt aus „Arrested Development“) kommt als hiesiger Geschäftsmann vor.