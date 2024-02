Manche Menschen leben gerne in der Vergangenheit und wollen sich an all die Momente erinnern, die sie bereits erlebt haben. Besonders drei Sternzeichen sind nostalgisch.

Sie lieben es, Momente festzuhalten.

Waage

Wie nostalgisch die Waagen sind, erkennt man an einer Eigenschaft: sie machen ständig Fotos von jedem Moment in ihrem Leben. Denn sie wollen wirklich jeden Augenblick festhalten, um sich später daran erinnern zu können. Die Handys der Waagen sind dementsprechend überfüllt mit Selfies und Momentaufnahmen; doch die Waagen gehören auch zu jenen Menschen, die aus eben diesen Erinnerungen Scrapbooks und Fotoalben gestalten. Nur so haben sie das Gefühl, den Moment wirklich festhalten zu können.

Fische

Die verträumten Fische denken nur allzu oft an die Vergangenheit. Sie gehören zu jenen Tierkreiszeichen, die sich oft in Gedanken wie „Früher war alles besser“ verlieren und aktuelle Momente und Errungenschaften mit der Vergangenheit vergleichen. Für die Fische hat das aber auch eine ziemlich schlechte Seite. Denn die Gedanken an früher machen sie nicht nur nostalgisch, sondern nur allzu oft auch traurig.

Krebs

Die sentimentalen Krebse verlieren sich im Alltag immer wieder in der Vergangenheit. Sei es, wenn sie an positive Erinnerungen denken oder, wenn ihnen Fehler und peinliche Momente von vor zehn Jahren wieder ins Gedächtnis kommen. Es vergeht eigentlich kein Tag, an dem die Krebse nicht an ein Ereignis denken, das schon mehr als zehn Jahre zurückliegt. Das bedeutet zum einen, dass die Krebse ein enorm gutes Gedächtnis haben; zum anderen aber auch, dass sie viele Momente im Hier und Jetzt nicht voll genießen können, weil sie zu nostalgisch an der Vergangenheit hängen.