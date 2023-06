Wenn beim Kochen absolut alles erlaubt ist: ein neuer Foodtrend verbreitet sich gerade auf Tiktok. Die einzige Regel: es gibt keine Regeln! Denn man mixt einfach das zusammen, was einem schmeckt. „Chaos Cooking“ nennt sich diese Variante des Kochens, die mittlerweile von allen gefeiert wird.

Was genau sich dahinter verbirgt, verraten wir euch hier.

Was genau ist „Chaos Cooking“?

Sind wir im Grunde nicht alle irgendwie „Chaos Cooker“? Auf Tiktok erobert gerade ein Foodtrend die Herzen der User:innen, der vielen von uns aus der Seele spricht. Anstelle von peniblem Verfolgen bestimmter Rezepte und Küchen-Regeln, wird dieses Konzept hiermit komplett über den Haufen geworden. Seid ihr ready für eine kleine Food-Revolution? Here we go …

Pasta passt nicht zu Kartoffeln, Reis nicht zu Knödel und Sushi nicht zu Steak. Doch warum eigentlich? Wer bitte schreibt uns vor, welche Zutaten wir zusammenmischen und welche nicht? „Weil man es eben so macht“, ist für uns mittlerweile kein gültiges Argument mehr. Vielmehr pfeifen wir jetzt auf gängige Kitchen-Rules und mischen einfach das zusammen, was uns schmeckt.

Tiktok hat daraus gleich mal einen Foodtrend gemacht, der sich „Chaos Cooking“ nennt. Was das ist? Ganz einfach: Hier sollen mit „kreativen Essensexperimenten“ unsere Geschmacksknospen herausgefordert werden. Heißt: Ab sofort essen wir Spaghetti-Burritos und Pizza mit Burger-Belag. Wie es scheint, sind bereits unzählige Menschen auf den „Chaos Cooking“-Zug aufgesprungen, nachdem der Hashtag bisher mehr als 150 Millionen Klicks zählt.

Kulinarischer Schock?

Die Zeiten von dezenten Speisen sind vorbei. Wir wagen uns an deftige Gerichte und mischen sie mit heavy Food – und das alles unter dem seriösen Deckmantel der Fusionsküche. Schon mal was von Masala Mac & Cheese gehört? Oder von Sashimi Tostadas? Was auf den ersten Blick vielleicht nicht gerade schmackhaft klingt, soll tatsächlich für ein einmaliges Geschmackserlebnis sorgen. Anstatt Bohnen, Fleisch und Cheddar belegt man die mexikanischen Tostadas mit rohem Fisch und bringt damit auch einen Touch japanische Küche mit ein.

Oder man wagt sich an Pitabrot mit Fleischleibchen und einer herzhaften Zwiebelsoße. Tiktokerin Megan (@beemsterbliss), die auf ihrem Kanal gerne mal außergewöhnliche Gerichte probiert, zeigt’s vor:

Auch Ramen hat durch „Chaos Cooking“ einen neuen Twist erhalten. Der Blog „The Moody Foody“ teilt auf Tiktok einen Clip, in dem die traditionelle japanische Suppe mit Birria, einem pikant-scharfen Eintopf aus Mexiko gekreuzt wird. Hierbei wird der Fleischeintopf wie gewohnt zubereitet – am Schluss kommen noch Instant-Nudeln, rohe Zwiebeln und Koriander hinzu.

Aber auch die sogenannten Spaghetti-Burritos sind sehr beliebt auf Tiktok. Dabei bereitet man die Pasta mit einer süßen Bolognese-Soße oder Fleischbällchen zu, fügt geriebenen Käse hinzu und wickelt die Zutaten dann in eine Tortilla.

So manch einen Feinschmecker wird dieser Trend vermutlich ziemlich schockieren. Wir sagen dazu aber nur: Einfach mal ausprobieren und dann erst urteilen …

via GIPHY