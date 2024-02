So sehr Fans den Auftritt von Usher bei der diesjährigen Super Bowl Halbzeitshow feierten, einer fehlte ihnen: Superstar Justin Bieber. Denn Fans hofften auf einen Gastauftritt.

Jetzt enthüllt Usher, warum es dazu nicht gekommen ist.

Halbzeitshow von Usher: Fans hofften auf Gastauftritt von Justin Bieber

Zugegeben, Fan-Theorien werden nicht immer zur Realität. Doch die Vermutung, dass Justin Bieber ein Teil von Ushers Halbzeitshow wird, war für viele Fans keine Theorie, sondern eine absolute Notwendigkeit. Schließlich gilt Usher nicht nur als Mentor von Bieber, die beiden haben auch noch den Song „Somebody to Love“ gemeinsam veröffentlicht. Er musste also dabei sein, waren sich Fans sicher.

Dementsprechend groß war dann die Enttäuschung, als ein Star nach dem anderen die Halbzeitshow-Bühne betrat; Justin Bieber das Spektakel jedoch nur im Publikum mitverfolgte. Warum war Justin nicht dabei, fragten sich daraufhin viele Fans und zeigten sich enttäuscht.

GOD PLEASE MAKE USHER BRING OUT JUSTIN BIEBER GOD PLEASE pic.twitter.com/0fAHHmdSZ3 — gilbert (@memetazaa) February 12, 2024

„Wir werden in Zukunft etwas anderes machen.“

Doch jetzt deckt Usher höchstpersönlich das Geheimnis dahinter auf. Im Interview mit „The Breakfast Club“ bestätigt er, dass er sogar mit Justin Bieber über einen Gastauftritt gesprochen habe, dieser jedoch das Angebot ablehnte. Eine Entscheidung, die Usher akzeptiert und auch nachvollziehen kann. „Ich denke, es könnte sein, dass er im Moment einfach eine andere Geschichte erzählen will, und ich verstehe das“, so der Sänger. „Wir hatten ein kurzes Gespräch, und wir werden in Zukunft etwas anderes machen.“ Was genau dieses andere Zukunftsprojekt sein wird, verrät er nicht.

Doch Usher stellt klar: Justin Bieber war nicht die einzige Person, mit der er über seine Super Bowl Performance gesprochen hat. Schließlich wollte er eine möglichst große Show auf die Beine stellen. „Für den Super Bowl ist es natürlich ein großer Druck für mich, eine Show zusammenzustellen. Ich habe mich an alle gewandt. Justin war nicht die einzige Person, mit der ich darüber gesprochen habe, beim Super Bowl aufzutreten, aber der Moment war vielleicht für später.“ Tatsächlich hatte Usher ein ziemlich großes Line-up bei seiner Show. Mit dabei waren etwa Alicia Keys, Will.i.am, Ludacris und H.E.R.

Doch Usher ist sich offenbar sicher: Auch Justin Bieber wird noch die Super Bowl Halbzeitshow gestalten. Denn er sagt in dem Interview voraus, dass Bieber „beim Super Bowl spielen wird […] denn er hat eine Karriere, die es verdient hat.“