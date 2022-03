It’s getting serious! In Folge 7 wagt „Bachelor“ Dominik Stuckmann nun den nächsten Schritt: Erstmals bittet er eine der Ladys, die Nacht mit ihm zu verbringen.

Und die anderen Kandidatinnen sind hochgradig beleidigt – allen voran natürlich Jana-Maria.

Bachelor 2022: Das passiert in Folge 7

Von der Villa ins Camp: In der siebten Folge von „Der Bachelor“ steht für alle ein Umzug an. Doch wer jetzt denkt, Bachelor Dominik könnte auf Luxus verzichten – falsch gedacht! „Glamping“ am Traumstrand steht am Programm! Neu ist aber, dass der Rosenkavalier mit den Kandidatinnen quasi zusammenzieht. Da kommt beinahe Klassenfahrt-Feeling auf!

Bild: RTL

Los geht’s mit einem Gruppendate. Dominik nimmt Franziska, Emily, Nele und Christina mit auf eine Bootstour. Der Trip ist ereignisarm. Die Details überspringen wir jetzt mal, weil das, was nach dem Gruppendate kommt eigentlich eh viel interessanter ist.

Dominik unternimmt am Folgetag eine sprituelle Wanderung mit einem Schamanen sowie Anna und Chiara. „Ich bin offen für Sachen, für neue Kulturen“, erkärt Dominik. Na Gott sei dank! Nach der spirituellen Reise geht es für Chiara wieder zurück in die harte Realität: Dominik möchte mit Anna den Abend verbringen. „Das tut einfach weh“, sagt Chiara. Auch für Anna ist die Situation zunächst ziemlich unangenehm. Doch Dominik nimmt Anna mit in eine schöne Villa. Und dort folgen klare Anweisungen: „Los, wir steigen in den Pool“. Gesagt, getan und da scheint das schlechte Gewissen von Anna auch schon wie weggeflogen.

Das erste Übernachtungsdate

Beim Date mit Anna in der Luxus-Villa mit Pool ist ihr bester Freund plötzlich großes Thema. Mit ihm habe sie schon oft betrunken in einem Bett geschlafen. Dominik findet sie dadurch nur noch interessanter. Anna und Dominik kommen sich näher und es folgt der erste Kuss zwischen den beiden. Wurde ja auch Zeit. Wir erinnern uns: Mit Anna hatte Dominik schon ganz zu Beginn der Staffel ein schönes Date, doch geküsst haben sie sich nicht.

Bild: RTL

Und tatsächlich kommt es noch besser für die 33-Jährige: Sie darf bei Dominik übernachten. Wie Dominik später gegenüber Jana-Maria versichert, schlief jeder auf seiner Seite des Doppelbetts. Anna sagt im Nachhinein nur vielsagend, dass sie die Nacht „so gut es geht auskosteten“.

Frust im Camp

Als die übrigen Kandidatinnen im Camp so langsam realisieren, dass Anna und Dominik in dieser Nacht vermutlich nicht zurückkommen werden, kippt die Stimmung. Christina geht sogar „aggressiv ins Bett“. Chiara fühlt sich „aufs Herz getreten“. Schließlich hat sie doch am nächsten Tag Geburtstag. Die Ladys beschließen, den Bachelor beim nächsten Treffen mit Missachtung zu strafen. Also wohl ganz nach dem Geschmack von Jana-Maria.

Als Anna und der Bachelor am nächsten Morgen ankommen, ist die Stimmung tatsächlich frostig. Doch zumindest Chiara kippt schnell um. Sie freut sich über einen Geburtstagskuchen, den Dominik mitbringt. Doch dann wird es wieder richtig cringe.

Jana-Maria wird erneut zur Drama-Queen

Die Einzige, die sauer bleibt und gegen den Bachelor stichelt, ist Jana-Maria. Obwohl sie sich als „Easy Going Girl“ bezeichnet, lässt sie nur ungern mit sich spielen. Wir fragen uns an dieser Stelle: Wieso sind immer die Girls, die sich selbst als „Easy Going Girls“ bezeichnen, das komplette Gegenteil davon? Während Jana-Marias Verhalten sowohl für die anderen Kandidatinnen als auch für die Zuschauer kaum noch auszuhalten ist, findet Dominik unerklärlicherweise aber nach wie vor Gefallen an ihr.

So lädt er Jana-Maria dann sogar zum Einzeldate ein. Diese reagiert aber wie ein bockiges Kind und macht Dominik vor versammelter „Mannschaft“ eine Szene. „Nach dem schönen Date von Anna machst du ein Date mit mir?“, fragt sie – und fügt hinzu: „Kannst du dann abschalten und dich nur auf mich fokussieren?“

Auch für die anwesenden Mädels ist die Stimmung sichtlich unangenehm. Aber es kommt noch schlimmer: Der Rosenkavalier entfernt sich mit Jana-Maria dann von der Gruppe und erzählt ihr, dass Franzi ihm schon seine Nummer angeboten hat. Quasi als Backup-Plan. Aus welchem Grund Dominik dachte das sei eine gute Idee? Wir können nur mutmaßen, aber wir tippen mal ganz stark auf Ablenkung.

Bild: RTL

„Ich weiß nicht, ob du vielleicht ’ne seriöse Freundin suchst“

Letztendlich willigt Jana-Maria doch noch für das Date ein und bereits am Abend scheinen alle Bedenken wie weggeblasen. Sie lachen, flirten und necken sich. Doch dann folgt eine Überraschung! Dominik verweigert Jana-Maria den Kuss. Hat der Bachelor sein Herz schon an Anna verschenkt?

Bild: RTL

Auch in der „Nacht der Rosen“ dreht sich wieder alles um Jana-Maria. Sie will nun vom Bachelor wissen: „Ich weiß nicht, ob du vielleicht ’ne seriöse Freundin suchst oder so – aber das bin ich nicht, weil ich in meinem privaten Leben echt unseriös bin.“ Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen.

Emily und Fanziska müssen gehen

An dem Abend sammelt dann aber Anna überraschend Minuspunkte, weil sie erstens über Dominiks Dance Moves lacht und zweitens selbst nicht bereit ist, beim Tanzen richtig abzugehen. „Ich habe mich heute über Anna geärgert“, sagt Dominik. Der erwartet sich wohl, dass sich seine Auserwählte vor zig Kameras auch mal zu Deppen machen soll.

Auch Jana-Maria spürt den Vibe und ist sich nun sicher: „Ich bin seine Traumfrau, weil ich einfach alle Qualifikationen dafür habe, das zu sein. Alles, was er will, kann ich ihm bieten.“

Fest steht, Jana-Maria und Anna könnten fast nicht unterschiedlicher sein. Beide bekommmen dennoch eine Rose. Gehen müssen am Ende Emily und Franziska.