Das Liebesdrama in Mexiko geht in die sechste Runde und in der jüngsten Folge muss Bachelor Dominik ordentlich einstecken. Der 30-Jährige kassiert nämlich nicht nur eine, sondern gleich mehrere Ohrfeigen. Außerdem wird über Oliven philosophiert und über Brusthaare diskutiert. Macht euch auf eine Episode mit jeder Menge Fremdschäm-Momente gefasst.

Zudem erhält der Rosenkavalier von einer Kandidatin ein äußerst interessantes Angebot.

In Folge 6 hagelt es Ohrfeigen

Die jüngste Folge von „Der Bachelor“ hielt wieder so einige Überraschungen parat. Allen voran unzählige Ohrfeigen. Aber starten wir mal beim ersten Gruppendate:

Böse Zungen behaupten ja, beim „Bachelor“ würde nach Drehbuch gedreht. Tja und in der sechsten Folge bekommen diese jetzt recht, denn für Dominik und sechs Kandidatinnen steht ein besonderes Gruppendate auf dem Programm. Sie drehen eine mexikanische Telenovela! Chiara gibt an, tatsächlich schon einmal eine Telenovela gesehen zu haben und es „toll“ zu finden. Na Gott sei Dank! Aber im Vergleich zu Jana-Maria ist das gar nichts, die verrät nämlich: „Ich wollte nach Mexiko auswandern und ein Telenovela-Star werden“. Na gut, soviel zu den geplatzten Träumen von Jana-Maria. Der Dreh läuft jedenfalls Gefahr, in eine ganz andere Richtung zu entgleisen, als Dominik verkündet: „Ich komme gleich wieder, nachdem ich mir meine Hose ausgezogen habe“.

Mit Dominik ohne Hose geht es dann zur Sache. Und eins haben alle Szenen gemeinsam: egal ob als untreuer Ehemann, flirtender Poolboy oder Chauffeur, der mit der reichen Tochter des Hauses durchbrennt – der Bachelor ist stets der Buhmann. In einer Szene ohrfeigen ihn drei der Frauen hintereinander vor der Kamera. Wobei Chiara wohl den Vorwand nutzt, um ihren Frust loszuwerden. Im Gegensatz zu den andern Girls deutet sie die Backpfeifen nicht nur an, sondern schlägt richtig zu.

Bild: RTL

Und während die Damen das Kameralicht nutzen, um vom Bachelor gesehen zu werden, haben die drei in der Villa verbliebenen Frauen das Glück, selbst etwas zu sehen: „Wir haben heute Wale gesehen! Das war so schön!“, freut sich Nele.

Jana-Maria holt wieder aus

Aber das Telenovela-Gruppendate ist noch nicht vorbei. Während die fehlenden Schauspiel-Skills schon für richtige Fremdschäm-Momente sorgen, setzt Jana-Maria dann noch einen obendrauf. Die hat sich nämlich einen Fragen-Katalog von Krisenthemen für Dominik vorbereitet. Sie nutzt also das Gruppendate, um mit ihm über ihre „Beziehungsprobleme“ zu sprechen. Wir fassen zusammen: Wieso küsst Dominik überhaupt Frauen, die nicht sie sind? Und wir fragen uns an dieser Stelle erneut: Hat Jana-Maria wirklich gar nichts von ihren Vorgängerinnen gelernt? Stichwort: Mimi.

Und das Beste an der ganzen Situation: Die anderen Kandidatinnen müssen das Cringe-Gespräch von vorne bis hinten mit anhören. Und die fragen sich langsam: „Wie wäre das, wenn die beiden wirklich zusammen wären?“, „Würde Jana-Maria ihn dann auch so kontrollieren?“ Die Konkurrentinnen, und wir übrigens auch, tippen mal ganz stark auf JA! Dominik findet die Eifersucht von Jana-Maria übrigens ganz „süß“.

Der zweite Kuss

Neuer Tag, neues Gruppendate. Nachdem lange und ausgiebig über Oliven gesprochen wurde, entscheidet sich Dominik dafür, dass Nele mit ihm auf Schnitzeljagd gehen darf. Nach einer kurzen Gesangseinlage von Dominik kommt es dann zum zweiten Kuss mit Nele!

Bild: RTL

Und am Ende knutschen die beiden nicht nur, nein, sie inspizieren auch mit großer Ernsthaftigkeit Dominiks Brusthaar. Und für Nele passt das auf jeden Fall. Aber auch Dominik ist nach dem Einzeldate begeistert von Nele: „Selbst wenn ich anfange mir einzureden: ‚Find irgendwie das Haar in der Suppe.‘ Es gibt kein Haar, das ich finden könnte.“ Zusammengefasst: Es wurde also sehr viel über Haare gesprochen.

„Kacke, auf die ich keinen Bock habe.“

Das, was zwischen Nele und dem Bachelor passiert ist, sorgt bei allen Frauen für große Unsicherheit. Und wieder einmal herrscht in der „Nacht der Rosen“ angespannte Stimmung bei den Mädels. Doch Anna nutzt die Gelegenheit, um Klartext mit dem Bachelor zu sprechen: „Du schleppst mich jedes Mal mit auf eine Kacke, auf die ich keinen Bock habe.“ Endlich sagt mal eine „Bachelor“-Kandidatin, wie es ist.

Der Bachelor befindet sich nun aber in einem Zwispalt und dementsprechend emotional wird er. „Ich bin jetzt auch kein Roboter, der einfach seine Gefühle ausstellen kann“, verrät Dominik – aber nicht etwa einer seiner Angebeteten, sondern dem Kameramann. Auch gut, so weiß zumindest das Team und die Zuschauer, was Dominik eigentlich für ein emotionaler Kerl ist.

Franzi macht dem Bachelor einen interessanten Vorschlag

In der Nacht der Rosen kommt es dann auch noch zum Gespräch zwischen Dominik und Franzi. Und die scheint sich offenbar die Haltbarkeitsdaten einer Bachelor-Beziehung angesehen zu haben und macht Dominik einen interessanten Vorschlag: „Falls ich heute gehen sollte und du deine tolle Frau triffst und es nicht klappt, kannst du dich gerne bei mir melden.“

Bild: RTL

Na gut, somit steht auch der Backup-Plan. Mit dieser ungewöhnlichen Art von Absicherung geht unser Bachelor in den inneren Monolog: „Ich muss mich echt von Frauen trennen, die ich schon lieb gewonnen habe. Dieses Gernhaben löst dann in mir einfach trotzdem auch ein blödes Gefühl aus.“ Tja, vom „Gernhaben“ kann man sich aber wohl auch nichts kaufen und deshalb verabschiedet sich Dominik letztendlich von zwei Mädels. Yasmin und Lara müssen gehen. Von nun an sind es also nur noch sieben Damen, die um Dominik werben. Es geht langsam, aber sicher in die heiße Phase!