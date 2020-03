Vertrauen zu jemandem aufzubauen oder das, was man ihnen sagt, ernst zu nehmen, fällt manchen Menschen ziemlich schwer. Allen voran diesen fünf Sternzeichen, denn sie sind unglaublich misstrauisch und hinterfragen einfach alles.

Sie glauben so gut wie niemandem und vertrauen eigentlich nur sich selbst.

Wassermann

Dieses Sternzeichen ist bekannt für seine Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Denn der Wassermann verlässt sich lieber auf sich selbst, als auf andere. Und gerade weil er alleine so gut klarkommt, ist er anderen gegenüber extrem misstrauisch. Sich zu öffnen fällt diesem Sternzeichen deshalb ziemlich schwer. Ein bisschen mehr Offenheit würde dem Wassermann allerdings sehr guttun.

Stier

Auch der Stier zählt zu jenen Sternzeichen, die sehr misstrauisch sind. Er hat am liebsten alles selbst im Griff und verlässt sich ungern auf andere. Denn er kann es garantiert immer besser. Diese Einstellung raubt dem Stier viel Zeit und Energie. Er sollte sich ab und zu mal weniger auf seinen Plan und mehr auf den Zufall verlassen. Höchste Zeit, auch mal das Positive in Situationen und Menschen zu sehen.

Steinbock

Der Steinbock weiß ganz genau, was er will. Ordnung, Gründlichkeit und Struktur sind ihm unglaublich wichtig und da vertraut er eigentlich nur sich selbst. Spontanität und Lockerheit sind nicht so sein Ding. Damit alles auch wirklich nach Plan verläuft, vertraut der Steinbock eigentlich nur sich selbst. Und das fängt schon bei Kleinigkeiten wie dem Wohnungsputz an. Anderen gegenüber ist er extrem misstrauisch, hinterfragt jegliches Verhalten und öffnet sich nur selten.

Waage

Die Waage macht sich ständig Gedanken darüber, was andere über sie sagen und vermutet, dass alle hinter ihrem Rücken über sie reden. Sie zählt zu den Sternzeichen die wohl am misstrauischsten sind und denkt, dass jeder sie in Wahrheit hintergeht. Sie ist nämlich in Wahrheit ziemlich unsicher und projiziert das auf andere. Vertrauen aufzubauen fällt ihr deshalb extrem schwer.

Löwe

Löwen stehen ja bekanntlich gerne im Mittelpunkt und deshalb auch sich selbst am nächsten. Sie geben gerne den Ton an und sind deshalb auch der Meinung, alles besser zu wissen, als die anderen. Hilfe von anderen braucht er nicht, denn die machen es ja ohnehin nicht so, wie er das will. Misstrauen macht einen Großteil seines Lebens aus und ist auch schuld daran, warum so viele seiner Freundschaften zu Bruch gehen.