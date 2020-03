In Europa beginnen demnächst klinische Tests von vier Methoden zur Behandlung des Coronavirus. Insgesamt sollen rund 3.200 Versuchspersonen vier verschiedene Mittel testen.

Die Tests finden laut Medienberichten an Patienten in Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien statt.

Coronavirus-Medikament: Mehrere Tests in Europa

An den insgesamt 3.200 Patienten, die mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, will man die Mittel Remdesivir, Lopinavir sowie Ritonavir mit oder ohne die Wirkstoffe Interferon Beta und Hydroxychloroquin testen. Die klinischen Tests würden unter “strikter Aufsicht” passieren, so Jerome Salomon, Generaldirektor im französischen Gesundheitsministerium. Man müsse jetzt schnell handeln und die Mittel unter diesen Bedingungen testen. Bislang sind noch keine Medikamente zur Behandlung des Coronavirus zugelassen. Weltweit forschen jedoch bereits unzählige Wissenschaftler und Labore an wirksamen Mitteln gegen Covid-19.

Klinische Studie in China: Impfstoff getestet

Unterdessen gibt es auch in China bereits erste Studien und Medikamenten-Tests. Dort seien Freiwilligen sogar schon ein Impfstoff verabreicht worden, wie ein Mitarbeiter des chinesischen Projekts gestern laut Medienberichten mitteilte. An insgesamt 108 Studienteilnehmer zwischen 18 und 60 Jahren testen Wissenschaftler mögliche Medikamente. Und auch in den USA bekamen Freiwillige bereits einen Test-Impfstoff gegen das Virus. Doch laut Experten sind wirksame Impfstoffe und Medikamente frühestens in einem Jahr verfügbar.