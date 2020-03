Ein Arzt, der Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag prophylaktisch gegen Pneumokokken geimpft hatte, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Deshalb hat die Kanzlerin entschieden, sich in Quarantäne zu begeben.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich freiwillig in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte ihr Sprecher Steffen Seibert am Sonntag nach einer Pressekonferenz mit. Hintergrund ist, dass Merkel am Freitag eine prophylaktische Pneumokokken-Impfung von einem Arzt bekommen hatte, der inzwischen positiv auf das Coronavirus getestet worden ist.

Angela Merkel werde sich nun in den kommenden Tagen selbst mehrfach auf das Virus testen lassen, so Seibert weiter. Ihren Dienstgeschäften wird sie aus der häuslichen Quarantäne nachgehen.

Pneumokokken-Impfung für Menschen über 60 sehr wichtig

Merkel hatte nach Angabe des Regierungssprechers eine Pneumokokken-Impfung erhalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte alle Menschen ab 60 zu dieser Impfung aufgerufen. Ältere Menschen sollten angesichts der immer weiteren Ausbreitung des Coronavirus demnach sicherstellen, dass sie gegen Penumokokken geimpft sind. Die Bakterien können zu gefährlichen Lungenentzündungen führen, genauso wie das neuartige Coronavirus.

Eine Impfung kann somit davor schützen, dass besonders gefährdete Menschen sich mit beiden Erregern gleichzeitig anstecken.