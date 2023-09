Die Liebe, ein ständiges Auf und Ab! Manchmal scheint es, als würden die Sterne ihr eigenes Spiel mit unseren Herzen spielen. Und während manche Beziehungen endgültig vorbei sind, gibt es da draußen einige Menschen, die scheinbar besonders dazu neigen, wieder mit einer verflossenen Liebe zusammenzukommen. Natürlich kann niemand die Zukunft vorhersagen, aber aufgrund der Sternzeichen können einige Dinge bereits vorherbestimmt sein.

Diese drei Tierkreiszeichen kommen höchstwahrscheinlich früher oder später wieder mit ihrer Ex-Flamme zusammen.

Widder

Heiße Anwärter:innen für eine aufgewärmte Geschichte: die Widder. Diese Feuerzeichen sind ja bekannt für ihre Entschlossenheit. Wenn sie sich einmal in jemanden verliebt haben, können sie das nicht so schnell vergessen – auch wenn sie das vielleicht nicht zugeben möchten. In Sachen Liebe geben sie deshalb auch nicht einfach so auf. Es kann sein, dass sie nach einer Trennung einige Zeit alleine verbringen – immerhin lieben Widder ja auch ihre Freiheit und sind kleine Freigeister. Aber ihre Leidenschaft und Energie könnten sie dazu bringen, zurückzukehren und um ihre Ex-Flamme zu kämpfen.

Stier

Stiere sind äußerst treue und geduldige Wesen. In der Liebe heißt es bei ihnen: all or nothing – sie geben alles! Natürlich hat das Tierkreiszeichen deswegen auch Schwierigkeiten damit, loszulassen, selbst wenn eine Beziehung schon seit Jahren vorbei ist. Genau das kann dann eben dazu führen, dass Stiere ihren Ex-Partner oder ihre Ex-Partnerin nach einiger Zeit wieder kontaktieren, um zu sehen, ob es noch eine Chance gibt. Well …

Krebs

Krebse sind von Haus aus sehr emotional. Eine Trennung verarbeitet das Sternzeichen deshalb auch nur sehr, sehr langsam! Auch Krebse haben oft Schwierigkeiten damit, alte Gefühle loszulassen. Selbst viele Jahre später erwischen sie sich ab und zu dabei, wie sie an die verflossenen Liebschaft denken. Sie neigen dabei auch dazu, die negativen Aspekte ihrer früheren Beziehungen zu übersehen und die guten Erinnerungen wieder aufleben zu lassen. Wenn der/die Ex dann plötzlich wieder anklopft, ist die Zukunft vorherbestimmt.