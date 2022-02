Einige Personen können in einer Beziehung einfach nicht die Zügel aus der Hand geben. Sie müssen jede noch so kleine Entscheidung treffen und können die Kontrolle einfach nicht abgeben. Deshalb sind sie auch in einer Partnerschaft wahnsinnig bestimmend. Das liegt zum Teil auch an den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen.

Diese Tierkreiszeichen sind besonders dominant und bestimmend.

Stier

Der Stier hat sich das Sprichwort „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“ ein wenig zu sehr zu Herzen genommen. Wenn er sich nämlich etwas in den Kopf gesetzt hat, dann muss jeder mitziehen – auch in einer Beziehung. Etwas anderes akzeptiert dieses Sternzeichen einfach nicht. In solchen Situationen ist er kaum von seinem Ziel abzubringen, weshalb seine bestimmende Art immer wieder schnell zu einem großen Streitpunkt wird. Denn seine Partnerin oder sein Partner fühlen sich schnell einmal unwichtig und irrelevant.

Jungfrau

Die Jungfrau weiß einfach alles besser, weshalb es immer nach ihrer Nase gehen muss. Ihre Routine und ihr Perfektionismus haben sich für sie persönlich bisher bewährt, deshalb lässt sie sich von anderen Vorschlägen in Beziehungen kaum beirren. Nichts bringt sie von ihrem Weg ab. Ihre Entscheidungsmacht ist für sie eines der Grundpfeiler einer Partnerschaft. Denn ihrer Meinung nach behält einfach niemand so gut den Überblick wie sie selbst. Möchte ihre Partnerin oder ihr Partner einmal einen Vorschlag machen, lässt sie ihn oder sie sofort abblitzen.

Skorpion

Der Skorpion weiß gern über alles und jeden Bescheid. Sein Misstrauen kommt ihm immer wieder in die Quere, weshalb er jeder Person unterstellt, dass sie nichts Gutes im Schilde führt. Aus diesem Grund kann er die Kontrolle auch in Beziehungen nicht abgeben und kontrolliert jedes noch so kleine Detail. Sogar bei der Wahl eines Lokals kann das Sternzeichen nicht einfach die Entscheidung abgeben. Bestimmend zu sein, gibt dem Skorpion nämlich eine Art von Sicherheit.