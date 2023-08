Hat Rami Malek etwa eine neue Freundin? Fünf Jahre lang war „Bohemian Rhapsody“-Darsteller mit der Schauspielerin Lucy Boynton zusammen. Doch nun wurde Rami turtelnd mit „The Crown“-Star Emma Corrin gesichtet.

Hat Hollywood etwa ein neues Traumpaar?

Was läuft da zwischen Rami Malek und Emma Corrin?

Eigentlich ist Rami Malek mit seiner langjährigen Partnerin Lucy Boynton zusammen. Die beiden hatten sich 2018 am Set von „Bohemian Rhapsody“ kennen und lieben gelernt. Doch schon seit einigen Wochen machen nun Trennungsgerüchte im Netz die Runde. Und jetzt scheint sich das Liebes-Aus zwischen den beiden tatsächlich zu bestätigen. Denn: Rami wurde jetzt äußerst vertraut mit einem anderen Celebrity gesichtet. Die Rede ist von Emma Corrin! Der britische Schauspiel-Star, der sich als non-binär identifiziert, wurde durch den Netflix-Hit „The Crown“ quasi über Nacht berühmt. In der Serie ist Emma als Prinzessin Diana zu sehen.

Fans fragen sich nun: Sind Emma und Rami etwa ein Paar? Neue Paparazzi-Fotos, die unter anderem Daily Mail vorliegen, sprechen allerdings eine recht eindeutige Sprache. Denn sie zeigen Rami und Emma bei einem Date in einem Restaurant in Margate, einer malerischen Küstenstadt in der Grafschaft Kent. Laut dem Bericht hatten die Schauspiel-Stars bei ihrem Treffen jede Menge Körperkontakt.

„Sehr leidenschaftlich“

Ein Augenzeuge erzählt: „Sie waren sehr leidenschaftlich und haben sich dauernd in die Augen geschaut. Sie haben sich geküsst. Rami und Emma schienen einfach völlig vernarrt ineinander zu sein und haben die Umgebung um sich herum ignoriert“. Nach dem Essen sollen sie das Restaurant außerdem händchenhaltend verlassen haben. Aber es ist nicht das erste Mal, dass die beiden zusammen gespotted wurden.

Bereits Anfang Juli waren Rami und Emma gemeinsam unterwegs. Damals besuchten sie ein Konzert von Bruce Springsteen im Hyde Park in London und tauschten dabei ebenso zärtliche Gesten aus. Bisher haben aber weder die „The Crown“-Bekanntheit noch ihr Kollege sich zu einer möglichen Romanze geäußert.

Insider äußert sich Liebes-Aus zwischen Rami Malek und Lucy Boynton

Allerdings hat sich Anfang August ein Insider aus dem Bekanntenkreis von Rami Malek zu Wort gemeldet und die Trennung von seiner langjährigen Partnerin Lucy Boynton offenbar bestätigt. „Sie waren lange Zeit zusammen, hatten sich aber auseinandergelebt. Beide machen mit ihrem Leben weiter und sind mit ihrer Arbeit beschäftigt“, so die Quelle gegenüber The Sun. Wie lange das Paar schon getrennt sein soll, ist allerdings nicht klar. Rami und Lucy waren zuletzt im Februar gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen worden.