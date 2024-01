Wir können es nicht leugnen: der Hype rund um Stanley Cups ist einfach überall! In den USA ist der Andrang offenbar sogar so groß, dass eine Frau zu harten Mitteln griff. Denn sie soll ganze 65 Stück der viralen Luxusthermobecher gestohlen haben.

Das Diebesgut im Wert von 2.500 Dollar stellten Polizisten schließlich in ihrem Auto sicher.

„Trendiger“ Diebstahl: Frau in den USA hat es auf virale Stanley Cups abgesehen

Bei dem aktuellen Hype rund um Stanley Cups fällt es oftmals schwer nachzuvollziehen, weshalb diese luxuriösen Thermobecher so durch die Decke gehen. Doch vor allem auf Tiktok gibt es kaum ein Item, das mehr trendet, als dieser Becher. Kein Wunder also, dass das virale Produkt aktuell so ziemlich überall vergriffen ist. Eine junge Frau aus Kalifornien witterte aber offenbar ihre Chance, bei einem Regal voller Stanley Cups richtig zuzuschlagen. Denn sie wurde dabei beobachtet, wie sie einen Shop mit einem ganzen Einkaufswagen voller Cups verlässt und diese dann in ihrem Auto verfrachtet.

Das Problem dabei: die Frau hat für ihren Großeinkauf nicht bezahlt. Also machte sich die örtliche Polizei auf die Suche nach der Diebin und ihrem Auto. Ein Beamter konnte die Verdächtige schließlich auf einer Autobahn ausfindig machen und stoppte sie. Lange mussten sie nicht nach dem Diebesgut suchen, denn das Fahrzeug der Frau quillte förmlich vor Stanley Cups über. Ein Foto davon macht jetzt auf Facebook die Runde:

Thermobecher im Wert von 2.500 Dollar gestohlen

Wie sich herausstellte, handelt es sich bei der Stanley-Cup-Diebin um eine 23-jährige Frau. Sie wurde noch an Ort und Stelle festgenommen, nachdem sie Becher im Wert von 2.500 Dollar (umgerechnet ca. 2.300 Euro) gestohlen hat. Aus welchem Grund sie diese große Menge des gehypten Produkts einfach mitgehen ließ, und welche weiteren Folgen der Diebeszug für sie haben wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Abschließend gibt die Polizei all jenen einen wertvollen Tipp, die verzweifelt auf der Suche nach den Cups sind: „Obwohl Stanley-Becher gerade voll im Trend liegen, raten wir Ihnen dringend davon ab, kriminell zu werden, um Ihren Trinkgewohnheiten nachzukommen“, heißt es in dem Facebook-Posting. Auch unzählige User:innen teilen darunter ihre Meinung über den Diebstahl der jungen Frau: „Diese Teile sind wie Gold! Ich bin froh, dass ihr sie geschnappt habt“, zeigt sich eine Userin erleichtert. „Kein Wunder, dass ich nirgendwo Stanley Cups finde“, schreibt eine andere Nutzerin. Eine weitere Person ist hingegen besorgt, ob die wertvollen Becher den Diebstahl wohl heil überstanden haben: „Sie hat sie einfach so in den Kofferraum geworfen! Da werden sie doch total zerkratzt“.

Der Hype rund um Stanley Cups

Verantwortlich für den ungewöhnlichen Trend sind unzählige Influencer:innen, die den Becher auf Tiktok und Instagram als DAS neue It-Accessoire bewerben. Was der Stanley Cup kann, fragt ihr euch? Dabei handelt es sich konkret um einen XXL-Wärmebecher aus Edelstahl, der mehr als einen Liter Flüssigkeit fasst und diese eine lange Zeit warm, kalt und sogar gefroren hält. Erhältlich ist er für 45 Dollar (rund 41 Euro) in vielen verschiedenen Farben.