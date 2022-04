Ich bin ein großer Fan von Routinen und gleichen Tagesabläufen.

Ich mache lieber Geschenke, als welche zu bekommen.

In meinem Freundeskreis übernehme ich gerne die mütterliche Rolle.

Ich bin absolute Perfektionistin.

Ich bin sehr sensibel.

Ich habe immer mehr als einen Kalender (zum Beispiel digital und analog oder Tages- und Wochenplaner).

An einem perfekten Mädelsabend kochen wir gemeinsam und tratschen über alles Mögliche.

Ich verbringe gerne Zeit allein zu Hause.

Ich bin oft launisch.

Ich mache mir sehr schnell Sorgen.

Meine Nachrichten beinhalten immer zahlreiche Emojis.

Es fällt mir schwer, Ex-Freunde und ehemalige Crushes hinter mir zu lassen.

Beim ersten Kennenlernen wirke ich oft ziemlich verschlossen.

In einer Beziehung spreche ich ungern über die Probleme sondern erwarte, dass mein Partner/ meine Partnerin merkt, dass etwas nicht stimmt.

Ich hasse es, um Hilfe zu bitten.

Ich neige dazu, Situationen und Gespräche zu zerdenken.

Veränderungen machen mich unsicher und unrund.

Ich kann mich an die kleinsten Details von Unterhaltungen erinnern.

Ich neige dazu, mich in Tagträumen zu verlieren.

Ich lade lieber Leute zu mir nach Hause ein, als in eine Bar zu gehen.

Eher Krebs-untypisch

Lass uns raten: Du gehörst nicht gerade zu der Gruppe der introvertierten Menschen. Du kannst zwar durchaus alleine zu Hause sein, aber am liebsten bist du von deinen Freunden und einer großen Gruppe an Menschen umgeben. Statt daheim auf der Couch zu lesen, verbringst du Freitagabend lieber in einer Bar und hörst den neuesten Gossip. Aber ein bisschen Krebs steckt trotzdem in dir. Sei es eine emotionale Seite oder eine Vorliebe für Routinen: du verstehst den Krebs in (fast) allen Lebenslagen und kannst auch seine Probleme nachvollziehen.