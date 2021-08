In der Nacht soll ein 23-Jähriger seine Freundin im 23. Bezirk in Wien aus einem Fenster geworfen haben. Die Frau fiel mehrere Meter in die Tiefe und ist schwer verletzt.

Die Polizei spricht von einem vermutlichen Streit als Auslöser

Mann noch vor Ort festgenommen

Die Tat geschah im 23. Bezirk in einem Mehrparteienhaus. Nach einem Streit zwischen dem Paar soll der Mann seine Freundin aus dem Fenster geworfen haben.

Die Frau stürzte mehrere Meter tief und erlitt schwere Verletzungen. Anschließend habe der Täter die Frau wieder in die Wohnung getragen und rief kurze Zeit später – gegen 1:45 Uhr in der Nacht – die Rettung an.

Der Mann wurde noch vor Ort festgenommen. Die Frau wird in einem Krankenhaus versorgt, sie schwebt nicht in Lebensgefahr.