Richtig gelesen: Sogar bei unseren Besties gibt es so manche Themen, bei denen wir gehemmt sind und uns nicht vollkommen öffnen können, wie es uns vielleicht lieb wäre. Aber mit diesen Tabus ist jetzt Schluss! ❌ Schließlich ist offene Kommunikation der Schlüssel einer wundervollen Freundschaft, oder? 💕 In diesem Artikel verraten wir dir die 5 größten Tabuthemen unter BFFs und warum diese absolut keine sein sollten!

1. Der-dessen-Name-nicht-genannt-werden-darf

Wir alle haben diese eine Person in unserer Dating History, die einfach nicht gut für uns ist. Und das ist nicht nur uns, sondern vor allem unseren Besties mehr als bewusst. Oft schon haben sie uns einen ernsten Blick zugeworfen, als wir wieder erzählt haben, wie wir von unserem Ex behandelt wurden. Und noch ernster wäre der Blick, wenn wir unseren Mädels droppen würden, dass wir wieder mit unseren Exes schreiben… Also lieber nichts sagen? Nein! Unsere BFFs möchten nur das Beste für uns und deshalb sollten wir gerade hier offen mit ihnen sein – denn seien wir mal ehrlich: rational und objektiv denken können wir in diesem Bezug oft eh nicht. 🤷

via GIPHY

2. Vaginalpilz und Co

Oh ja, der gute alte Übeltäter Scheidenpilz! Nicht nur unangenehm aufgrund der Symptome (Brennen, Juckreiz, weiß-bröckeliger Belag, etc.), sondern vor allem auch ein sehr unangenehmes Thema, um kurz mal bei Kaffee und Kuchen darüber zu quatschen – selbst bei unseren BFFs. Dazu gibt es aber absolut (!) keinen (!) Grund. So viele junge Frauen hatten bereits eine solche Infektion – wer weiß, vielleicht auch deine beste Freundin? Zeit, dieses Schweigen zu brechen und uns gegenseitig daran zu erinnern, auf unseren „Schutzschild“ Scheidenflora zu achten. Dazu eignet sich zum Beispiel OMNi-BiOTiC® FLORA plus+: Die enthaltenen nützlichen Milchsäurebakterien besiedeln deinen Intimbereich auf ganz natürliche Weise. Erhältlich in deiner Apotheke! ❤️

Foto: OMNi-BiOTiC®

3. Das große Geschäft

Ja, auch über Verdauung und Co reden wir nur ungern mit unseren BFFs – wozu auch? Manchmal kann es jedoch auch sehr augenöffnend sein über Stuhlgang und mögliche Blähungsursachen zu sprechen. Schließlich erfahren wir, vor allem über verbalen Austausch, ob unser Verdauungssystem eventuell von der Norm abweichen könnte. Was meinst du: Verdient dieses Thema ebenso eine Ansprache unter Besties oder eher nicht? 🚽

via GIPHY

4. Das Liebesdreieck

Wir könnten uns wohl kaum ein schlimmeres Szenario vorstellen: Du triffst das Ex-Gspusi deiner besten Freundin nach Jaaahren auf einer Party und ihr beide versteht euch plötzlich richtig gut – zu gut. Und selbst, wenn du es nicht zugeben möchtest… Du bist vielleicht ein kleines bisschen verknallt. Keine Sorge: So etwas passiert einfach manchmal und macht dich auch nicht automatisch zu einem schlechten Menschen. Trotzdem solltest du deine Gefühle mal bei deiner BFF ansprechen, bevor es dich innerlich zerfrisst.

via GIPHY

5. Fehlende Orgasmen

Genau, liebe missen: Den letzten Punkt widmen wir dem besten Punkt von allen… dem Höhepunkt – oder eher dem Mangel dessen. Wir reden mit unseren Girls zwar viel über Dates und Sex, was wir aber oftmals lange nicht erwähnen: Wie schwer es manchmal ist, als Mädchen zu kommen (oder zum Kommen gebracht zu werden). So viele junge Frauen sind jahrelang in Beziehungen und haben kaum bis keine Orgasmen, weil nicht offen darüber kommuniziert wird – weder mit dem Partner, noch den besten Freundinnen. Wer weiß, vielleicht können dir deine Mädels ja gerade in diesem Aspekt Input geben, wie du das Thema beim nächsten Date zur Ansprache bringen kannst – auch wenn es manchmal schwer fällt.

via GIPHY