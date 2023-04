Ostern verbringen wohl viele von uns eher gemütlich mit den Liebsten. Doch für drei Sternzeichen sind die Feiertage eine kleine emotionale Achterbahn. Denn sie müssen jetzt große Entscheidungen treffen.

Entscheidungen, die einfach alles verändern können.

Jungfrau

Der Plan der Jungfrauen an Ostern war eigentlich ein ganz simpler: sie wollten entspannen, die Füße hochlegen und so wenig wie möglich zu tun haben. Ein Plan, der leider so gar nicht aufgeht. Denn statt Feiertags-Entspannung gibt es für die Jungfrauen jetzt eine große Veränderung in Sachen Liebe. Ganz überraschend meldet sich nämlich wieder ein Schwarm aus vergangenen Tagen, der die Jungfrauen so einiges in Frage stellen lässt. Ganz wichtig ist es jetzt, dass die Jungfrauen einen kühlen Kopf bewahren und nichts überstürzen. Denn auch, wenn der Crush von damals heute noch für Herzklopfen sorgt, heißt das nicht, dass es der/die Richtige ist!

Skorpion

Für die Skorpione sind die Feiertage an Ostern die perfekte Möglichkeit, eine kleine Lebensbilanz zu ziehen. Womit sind sie glücklich, was macht sie traurig, welche Aspekte ihres Lebens gefallen ihnen nicht? Fragen, die die Skorpione in den nächsten Tagen sehr beschäftigen werden und zur Folge haben, dass das Tierkreiszeichen einige große Veränderungen in die Wege leiten wird. Veränderungen, die auf den ersten Blick ganz schön angsteinflößend sein können, die sich letztlich aber absolut lohnen!

Widder

Bei den Widdern könnte es dieses Jahr an Ostern ziemlich krachen. Insbesondere, wenn die Widder sich überreden lassen, den Nachmittag mit der Familie zu verbringen. Denn in den vergangenen Wochen und Monaten hat sich bei dem Tierkreiszeichen ziemlich viel Frust aufgestaut, über den sie bisher noch nicht gesprochen haben. Stattdessen haben sie viel für sich behalten und versucht, über anstrengende Verhaltensmuster hinwegzusehen. Doch davon haben die Widder jetzt genug. Die Folge könnte ein ziemlich großer Streit sein. Doch das hat nicht nur schlechte Seiten. Denn so schaffen es die Widder endlich, sich einmal alles von der Seele zu reden. Und anschließend ist wieder Platz für eine Aussprache und ein friedliches Miteinander!