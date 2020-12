Eigentlich gönnt sich Sänger Ed Sheeran gerade eine musikalische Auszeit. Nachdem er vergangenes Jahr im August bereits eine Bühnen-Pause angekündigt hatte, zog er sich mit Ende letzten Jahres dann ganz aus der Öffentlichkeit zurück.

Doch nun gibt es neue Musik des 29-Jährigen.

Ed Sheeran meldet sich mit Überraschungs-Song zurück

Speziell für seine Fans hat Ed Sheeran einen brandneuen Überraschungstrack namens “Afterglow” veröffentlicht, der jetzt überall als Download erhältlich ist. Neben Eds selbst erschaffenem Artwork für den Track enthüllte er außerdem ein Performance-Video, das in einem Take aufgenommen wurde. Via Instagram verkündete der 29-Jährige, dass es neue Musik von ihm zu hören gibt.



“Afterglow”: Überraschungs-Song für Fans

“Hey Leute, Afterglow ist ein Song, den ich letztes Jahr schrieb und für euch veröffentlichen wollte. Es ist nicht die erste Single des nächsten Albums, sondern einfach nur ein Song, den ich liebe und ihr hoffentlich auch. Viel Spaß! Habt sichere und fröhliche Weihnachtstage und ein frohes neues Jahr. Ich gehe dann mal zurück ins Daddy-Land, ciao x.”, so der Sänger auf seinem Instagram-Account.

Erst vor wenigen Wochen verkündete der Sänger auf seinem Account außerdem, dass er Vater geworden ist. Er werde sich die nächsten Monate wohl noch weiter auf seine kleine Familie konzentrieren, bevor er sich mit einem neuen Album zurückmelden wird.