Am heutigen Karfreitag sollte man bekanntlich kein Fleisch essen. Das nehmen viele zum Anlass, um Fisch-Rezepte auszuprobieren. Laut Ernährungsexperten sollte man ohnehin einmal pro Woche Fisch essen, denn der liefert uns Omega-3-Fettsäuren, Eiweiß und Vitamine.

Wir haben für euch ein paar leckere Fisch-Rezepte rausgesucht, mit denen ihr gestärkt durch den Tag kommt.

Orangen-Rotkohl-Salat mit Datteln und Räucherforelle

Zutaten:

4 EL Walnüsse

1 Kopf Rotkohl

2 Zwiebeln

7 EL Essig

1 EL Sonnenblumenöl

2 Orangen

70 g getrocknete Datteln

250 g geräucherte Forellenfilets

Salz, Pfeffer

So geht’s:

Walnüsse in der Pfanne ohne Öl und Fett anbraten und beiseite stellen. Rotkohl waschen, vierteln und den Strunk entfernen. Dann den Kohl in feine streifen schneiden. Die Zwiebeln schälen und ebenfalls in feine Streifen schneiden. Dann Kohl, Zwiebeln, Essig, Salz, Pfeffer und Öl mischen und anschließend gut durchmischen. Die Orangen gut waschen, abtrocknen und die Schale abreiben. Dann die weiße Haut entfernen und in Stücke schneiden. Ein bisschen Saft aus den Stücken auffangen und gemeinsam mit den Spalten unter die Mischung geben. Dann die Datteln sowie die Nüsse klein schneiden und ebenfalls hinzufügen. Zum Schluss das Forellenfilet in Stücke schneiden und auf dem Salat anrichten.

Lachsfilet auf Blattspinat

Zutaten:

700 g Lachsfilet

1 Zitronen

1 EL Butter

Salz, Pfeffer

Blattspinat:

400 g Blattspinat

1 Zwiebel

1 Schuss trockener Weißwein

3 Stk Knoblauch

1 EL Butter

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

So geht’s:

Zwiebel und Knoblauch schälen, klein schneiden und in Butter anschwitzen. Dann den Blattspinat waschen, trocknen und zu Zwiebel und Knoblauch hinzufügen. Die Hitze reduzieren und den Spinat so lange mit köcheln, bis er zusammengefallen ist. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen und mit dem Weißwein abschmecken. Dann die Zitrone gut waschen, die eine Hälfte auspressen, die andere in dünne Scheiben schneiden. Jetzt das Lachsfilet abwaschen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen und dann mit Zitronensaft beträufeln. Den Lachs dann mit Butter auf beiden Seiten scharf für je zwei Minuten anbraten. Inzwischen den Ofen auf 160 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Den Blattspinat in eine eingefettete Auflaufform füllen, dann die Lachsfilets drauflegen und mit den Zitronenscheiben bedecken. Dann für 10-15 Minuten im Ofen garen.

Kabeljau mit Salat-Salsa

Zutaten:

Für die Salsa:

1 Kopfsalat

Halber Bund Petersilie

Halber Bund Koriander

1 Zweig Estragon

1 Salatgurke, klein

1 EL Distelöl

2 TL Weißweinessig

Kresse

Salz, Pfeffer

Für den Fisch:

4 Kabeljaufilets

1 Zitrone

Butter

So geht’s:

Zuerst die Salatblätter vom Strunk lösen, waschen und trocken tupfen. Dann die Blätter in feine Streifen schneiden und anschließend zerhacken. Petersilie, Koriander und Estragon ebenfalls waschen, abtrocknen und fein schneiden. Dann die Gurke schälen, längs halbieren und das Innenleben mit einem Löffel entfernen. Den Rest in kleine Würfel schneiden. Den Salat mit den Kräutern, der Gurke, Essig und Öl mischen und mit Salz, Pfeffer und Kresse abschmecken.

Dann die Kabeljaufilets abspülen, trocken tupfen und mit Zitronensaft beträufeln. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Inzwischen Butter in einer Pfanne zerlassen und den Fisch auf der Hautseite zwei Minuten scharf anbraten. Dann mit Salz und Pfeffer würzen, den Fisch aber nicht wenden. Die Pfanne anschließend 4-6 Minuten in den Ofen stellen.