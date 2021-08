Ganz gleich, in welcher Situation oder bei welchem Projekt: Es gibt Arbeitskollegen, die einfach hilfsbereiter sind als andere. Auf diese drei Sternzeichen kann man sich in der Arbeit einfach immer verlassen – sie sind besonders kollegial.

Ob deine Arbeitskollegen zu den besten gehören, verrät dir ihr Sternzeichen. Vor allem bei diesen drei kannst du dir sicher sein, dass sie toll sind.

Stier

Der Stier ist nicht nur für seine zielstrebige Art bekannt, er ist auch gegenüber Kollegen ausgesprochen hilfsbereit. Sei es, dass ein Kollege etwas übersehen hat, ihm ein Fehler unterlaufen ist oder dass er freiwillig Aufgaben für das Team übernimmt: Für den Stier stehen gute Teamarbeit und eine harmonische Arbeitsatmosphäre an erster Stelle. Kein Wunder also, dass der Stier in der Arbeit so beliebt ist wie keine anderes Sternzeichen.

Waage

Natürlich darf bei dieser Liste die Waage auch nicht fehlen. Das stets um Ausgleich bemühte Sternzeichen tut jedem Team gut, denn sie ist die neutrale Zone. Lästereien und Getratsche über Kollegen haben bei ihr keinen Platz. Es stört die Waage auch, wenn ein Kollege ungewollt mehr Arbeit abbekommt, als andere: Sie würde zwar nie aktiv ein Ungleichgewicht bemängeln, aber dem Kollegen beherzt unter die Arme greifen. Außerdem hat die Waage stets ein offenes Ohr – zu ihr kommt einfach jeder gern.

Jungfrau

Das Sternzeichen ist zwar sehr perfektionistisch, das kann aber in der Arbeit durchaus ein großer Vorteil sein. Kollegen wissen die Jungfrau sehr zu schätzen, weil sie mit nützlichen Tipps beim Klären auch von schwierigen Sachverhalten gerne hilft. Man kann sich darauf verlassen, dass alles Hand und Fuß hat, was das strebsame Sternzeichen sagt. Falsche Ratschläge gibt es bei diesem Sternzeichen einfach nicht!