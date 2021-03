Es wird wärmer, die Sonnenstrahlen wecken uns Morgens auf und die Zeit der Frühlingsoutfits und Laufschuhe rückt immer näher. Für den Frühling und den Sommer möchtet ihr vorbereitet sein? We got you covered! Mit den neuen Huawei FreeBuds 4i motivieren wir uns zum Sport! Wie? Das erzählen wir dir hier. PS: Die Huawei FreeBuds 4i sind definitiv in unserem Budget. Ein mega cooles Angebot findet ihr am Ende des Artikels!

1. Als Motivatiooooon – let´s run!

Kurzes Gedankenexperiment! Stell dir folgende Situation vor: Du liegst auf der Couch, drückst schon gefühlt stundenlang am Handy rum und siehst alle anderen fleißig im Netz am Sporteln. Plötzlich hörst du dein Lieblingslied in einem Reel, springst auf und … bist motiviert! Rein in die Laufschuhe und raus in die Natur mit dir! Wieder ein Beweis dafür, dass Musik die Stimmung hebt! Denn mit der richtigen Motivationsmusik bist du gleich wach und viel effektiver im Training. Glücklicherweise haben wir unsere Huawei FreeBuds 4i für den perfekten Sound im Ohr immer zur Hand! 🥳

2. Richtig stylisches Accessoire

Wenn wir uns dann in unsere Laufschuhe begeben haben und bereit für eine Runde Joggen an der frischen Natur sind, checken wir uns natürlich nochmals im Spiegel ab. Denn wer weiß, vielleicht laufen wir unserem McDreamy über den Weg? Da wollen wir natürlich richtig gut aussehen! 😎 Mit den stylischen Huawei FreeBuds 4i haben wir immer den richtigen Hingucker dabei. In den Farben Ceramic White, Carbon Crystal Black und auch schon bald in der Farbe Honey Red erhältlich! Wir können uns kaum entscheiden! 😍 Die neue Farbe seht ihr schon hier 👇

Bild: Huawei

3. Raus in die Natur damit

Mit den Huawei FreeBuds 4i und unserer Lieblingsplaylist kann es dann endlich losgehen! So kommen wir auch wieder mal in die Natur und genießen frische Luft und ein Gefühl nach dem Sport, das kaum zu beschreiben ist – so gut fühlt es sich an! Der Akku der Kopfhörer hält sogar bis zu 10 h und wenn es mal ein längeres Telefonat mit der besten Freundin wird, können wir sogar 6 h ungestört ohne Handy in der Hand quatschen. We like! <3

Bild bereitgestellt

4. Wir hören nur, was wir wollen!

So ist es, denn mit der Active Noise Cancelling-Funktion bei den Huawei FreeBuds 4i können wir schon mit nur einer Handbewegung zum Aufmerksamkeitsmodus wechseln. So hören wir nur das, was wir wollen – richtig coole Musik – oder können auch ganz schnell mit den Leuten in unserer Umgebung kommunizieren. Auch Windgeräusche im Freien werden durch das Dual-Mikrofon-System effektiv reduziert!

Bild: Huawei

5. Lästige Kabel – Adieu!

Seid ihr früher auch mit den Kopfhörern am Handy angesteckt herumgelaufen? Damit ist jetzt Schluss! Denn die Huawei FreeBuds 4i lassen sich mit allen Smartphones auf Android- und iOS-Basis verbinden! Ganz ohne Kabelsalat! 🤩 Apropos Smartphone: Kennt ihr schon das neue Huawei P Smart 2021? Das müssen wir zum Beispiel auch überall dabei haben, denn die Bilder, die wir damit machen können, sind unbeschreiblich! Alleine der Nachtmodus ist der Wahnsinn! 😱😍 Seht selbst! 👇

Bild: Huawei

6. Klein, aber oho!

Die Zeit der großen, mächtigen Kopfhörer ist vorbei. Die neuen Huawei FreeBuds 4i sind super klein, passen in jedes Ohr und auch das dazugehörige Ladecase ist extrem handlich. Es passt in jede noch so kleine Handtasche, wenn ihr unterwegs seid und die Kopfhörer passen auch super unter euer Laufstirnband. Keine erdrückenden Kopfhörer mehr, die sowieso bei jeder sportlichen Bewegung den Halt verlieren. 💪 Ok, wir sind bereit. Lasst uns looooooslegen!!!

Achja, die Huawei FreeBuds 4i sind ab sofort verfügbar und im Aktionszeitraum bis zum 25.04.2021 bei teilnehmenden Handelspartnern um 79 Euro erhältlich. Cool, oder? Wenn du mehr davon erfahren möchtest, gehts hier weiter! 😍

Neben den Huawei FreeBuds 4i erweitern auch bald das Huawei Band 6, ein Fitnesstracker mit OLED-Touchscreen, und die Huawei Watch Fit Elegant, eine elegante Smartwatch, das Produktportfolio. Stay tuned! 🤩