Eigentlich könnte es doch so schön sein: Man sitzt mit der BFF beim Brunch und quatscht über den Alltag. Doch für manche Sternzeichen wird jede Unterhaltung zur Herausforderung. Denn sie zerdenken einfach alles!

Diese Sternzeichen analysieren wirklich jedes Wort einer Unterhaltung.

Krebs

Krebse sind sehr emotional und empathisch. Das macht sie zwar zu guten Zuhörern und loyalen Freunden, sorgt aber auch dafür, dass Krebse jede Situation unzählige Male in ihrem Kopf durchspielen, Gespräche gedanklich wiederholen und sich dauerhaft Sorgen machen, mit ihren Aussagen jemanden verletzt zu haben.

Denn so ungern Krebse das auch zugeben würden: sie wollen ihr Umfeld glücklich machen und für fröhliche Unterhaltung sorgen. Das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, ist jemanden mit Themen zu kränken, das Falsche zu sagen oder langweilig zu wirken. Das macht die Krebse zu richtigen Overthinkern.

Steinbock

Steinböcke wollen immer das Richtige tun. Sie sind ziemliche Perfektionisten und wahnsinnig um ihr Image bemüht – eine schwierige Kombination, besonders, wenn es ums Privatleben geht.

Denn die Steinböcke wollen einfach nicht wahrhaben, dass es manchmal auch nicht so gut laufen kann. Sie zerdenken dadurch jede Interaktion, die sie haben. Denn sie wollen genau analysieren, warum es zu einem Streit, einer Trennung oder einer miesen Stimmung in der Runde gekommen ist und versteifen sich dabei auf die kleinsten Details einer Unterhaltung.

So gerne sie auch die Ursache wissen würden, sie sind einfach zu stolz, die Dinge direkt anzusprechen. Dabei würde das so einige Streitsituationen des Tierkreiszeichens erleichtern und für viel mehr Entspannung bei den Steinböcken sorgen.

Fische

Fische neigen dazu, absolute Pessimisten zu sein. Sie gehen immer vom Schlimmsten aus und sind sich deshalb sicher, immer das Falsche zu sagen. Das beeinflusst die Fische in fast jedem Bereich ihres Lebens, ganz besonders aber in der Freizeit. Denn sei es bei einer gemütlichen Runde mit den engsten Freundinnen oder auf einer großen Geburtstagsfeier: Fische sind sich sicher, dass sie alles ruinieren werden.

Sie zerdenken deshalb schon während der Feier jegliche Unterhaltung und machen sich über alles Sorgen: sind sie unpassend gekleidet? Haben sie schon zu viel gesprochen oder doch zu wenig? Wirken sie wie Außenseiter oder glaubt die Runde doch, dass sie arrogante Wichtigsteller sind?

Liebe Fische, wir haben an dieser Stelle einen kleinen Tipp für euch: niemand – absolut niemand – achtet so sehr auf euch wie ihr auf euch selbst. Also atmet tief durch und versucht, die Stimme in eurem Kopf zumindest zeitweise auszublenden, denn meistens liegt sie ohnehin komplett daneben.