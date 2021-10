Mit ihrer Marke „Skims“ sorgt Kim Kardashian immer wieder für Aufsehen. Die Shapewear-Linie soll jetzt scheinbar noch luxuriöser werden – helfen soll dabei eine Kollaboration mit dem Luxuslabel Fendi.

Die Kollektion launcht schon Anfang November.

„Einzigartige Zusammenarbeit“ mit Fendi

Dass Kim Kardashian ein Fan von Luxusmarken ist, ist den meisten vermutlich bekannt. Auch hinter den Kulissen pflegt die Milliardärin enge Kontakte zu einigen der bekanntesten Designern unserer Zeit. Einer davon ist Kim Jones, der künstlerische Leiter der Fendi-Damenkollektionen. Aus der engen Freundschaft der beiden entsteht jetzt auch eine Business-Gelegenheit. Denn Fendi launcht eine exklusive Kollaboration mit Kim Kardashians Shapewear-Linie „Skims“. Eine Zusammenarbeit, die durch Zufall entstand, erzählt Jones jetzt gegenüber Us Weekly.

„Die Idee für die Zusammenarbeit entstand, als mein Team und ich im Studio in Rom an einem Tisch saßen„, so Jones. „Plötzlich verstummten alle Frauen und begannen auf ihre Telefone zu schauen. Ich wusste nicht, was los war, aber sie warteten auf die Vorstellung der neuen Skims-Kollektion. Da dachte ich mir: Lasst uns etwas zusammen machen.“

Kim Kardashian zögerte scheinbar nicht lange. Die Pläne für „Fendi x Skims“ sollen diesen März begonnen haben. Und das Ergebnis launcht bereits am 9. November. Die Kollektion mit dem Luxuslabel Fendi sei eine „einzigartige Zusammenarbeit“ verrät Kim Kardashian auf ihrem Instagram-Kanal.

Kim Kardashian: „Skims“ wagen Ausflug in die Luxusklasse

Angeboten werden aber nicht nur die für Skims typischen Unterwäsche-Modelle und Pyjama-Sets, sondern auch luxuriöse Modelle und extravagante Outfits. Mit dabei sind etwa Kleider ab 950 Dollar, Leggings für 1.100 Dollar und sogar einen Puffermantel für 2.950 Dollar. Auch ein Lederkleid, das in acht Erdtönen angeboten wird – ist Teil der Kollektion und kostet satte 4.200 Dollar. Neben den für Skims typischen Nude und Erd-Tönen werden einige Teile auch in Flieder-Tönen verfügbar sein.

Preislich gesehen ist die neue Kollektion für Skims ein ziemlich großer Sprung. Denn bisher gab es Kleider um die 100 Dollar. Die Unterwäsche rangierte ebenfalls zwischen 40 und 100 Dollar. In der neuen Kollaboration soll aber auch diese Preisklasse vertreten sein. Einige Skims-Klassiker sollen dafür mit dem Fendi-Logo versehen werden und ab 100 Dollar erhältlich sein.

Plant Kim Kardashian eine Haute Couture Linie?

Für Kim Kardashian soll dieser Sprung in die Luxuswelt aber nicht permanent sein – zumindest vorerst. Denn gegenüber dem Wall Street Journal betont sie, dass Haute Couture derzeit nicht Teil ihres Markenkonzeptes sei. „Das ist definitiv nicht Teil des Plans, jedenfalls nicht in den nächsten paar Jahren“, sagt sie. Zuerst möchte sie sich noch dem Thema Bademode und „Yoga-ähnlicher“ Kleidung widmen.

Auch wenn Fans noch auf die neue Kollektion warten müssen ist eines jetzt schon klar. Mit der Kollaboration ist Kim Kardashian erneut eine virale Kampagne gelungen. Und das schon zum zweiten Mal in wenigen Wochen. Denn erst Ende September sorgten neue Werbefotos von Skims für Schlagzeilen. Denn für diese gewann Kardashian die neuen BFFs Kourtney Kardashian und Megan Fox als Models. Die beiden posierten in der Skims-Unterwäsche und sorgten mit ihrem gegenseitigen Obst-Füttern für Aufsehen.