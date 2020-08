Nicht jeder hat das Rampensau-Gen und das Zeug zum Star. Es gibt allerdings Menschen, denen ihr Talent zu unterhalten bereits in die Wiege gelegt wurde. Und das hängt oft mit dem Geburtsdatum zusammen.

Denn vor allem diese drei Sternzeichen sind die geborenen Stars:

Widder

Der Widder ist bekannt für seine freche und direkte Art. Denn er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und hat immer einen lockeren Spruch parat. Obwohl er damit zwar oft aneckt, wird er von vielen für sein großes Selbstbewusstsein bewundert. Und genau deshalb hat er auch definitiv das Zeug zum Star. Er hinterlässt einen bleibenden Eindruck und hat eine unverkennbare Ausstrahlung. In Sachen Karriere lässt er sich keine Hindernisse in den Weg stellen.

Zwillinge

Auch Zwillinge zählen zu den extrovertierten Sternzeichen, in denen großes Starpotenzial steckt. Denn sie lieben es, im Mittelpunkt zu stehen und genießen die Aufmerksamkeit. Es gibt kein Sternzeichen, dass so sehr von sich selbst überzeugt ist wie der Zwilling. Und genau das ist es, was ihn am Weg berühmt zu werden auch nicht aufhält. Wenn sich Zwillinge etwas vornehmen und unbedingt wollen, dann erreichen sie ihr Ziel auch.

Fische

Die Kreativität dieses Sternzeichens ist seine große Stärke und sein Talent. Fische haben immer neue Ideen und große Träume, an denen sie stets festhalten. Und deshalb hat dieses Sternzeichen auch das Zeug zum Star. Andere bewundern es für seine kreativen Ergüsse und sein Durchhaltevermögen. Gleichzeitig strahlen Fische auch eine unglaubliche Sympathie aus und sind deshalb auch ziemlich beliebt. Eine Win-win-Situation, wenn es darum geht, berühmt zu werden.