Die funkelnde Award-Season ist in vollem Gange! Auch bei den diesjährigen Brit Awards in London gab es einiges zu bestaunen. Die Highlights vom Red Carpet sowie die wichtigsten Gewinner:innen des Abends haben wir für euch zusammengefasst.

Nur so viel vorab: Die schwangere Jessie J in einem Traum aus Rot, eine ultra-komische Verwechslung sowie die berechtigte Kritik einer Sängerin waren Teil der Verleihung.

Die Gewinner:innen der Brit Awards 2023

Einmal jährlich trifft sich in London alles, was in der britischen Musikwelt Rang und Namen hat. Daher war das Staraufgebot bei den gestrigen Brit Awards auch unheimlich groß. Von Harry Styles bis Sam Smith, Jessie J und ja, sogar die Sugarbabes, waren wirklich ALLE mit dabei. Als großer Abräumer es Abends gilt Harry Styles. Der Brite, der seine Karriere vor 13 Jahren gemeinsam mit der bereits aufgelösten Band One Direction nach einer Castingshow startete, zählt aktuell wohl zu den erfolgreichsten Künstlern auf diesem Planeten.

Und so war es auch kein Wunder, dass der 29-Jährige in allen vier Kategorien, in denen er nominiert war, gewonnen hat. Die da wären: Künstler des Jahres, Song des Jahres, bester Pop/R&B Act sowie Mastercard Album des Jahres. Glückwunsch, Harry.

Bild: Jeff Spicer / Getty Images / Getty Images Entertainment

Beyoncé und das britische Indie-Rock-Duo Wet Leg staubten jeweils zwei Trophäen ab. Queen B für internationale Künstlerin des Jahres sowie internationaler Song des Jahres. Wet Leg durfte sich über die Auszeichnung als Band des Jahres und beste neue Künstler freuen. Die beste internationale Band des Jahres ist laut den Brit Awards Fontaines D. C. aus Irland. David Guetta wurde mit einem Award als bester Producer geehrt. Die britische Gruppe The 1975 erhielt den Preis als bester Alternative Act. Aitch, ein Rapper aus Manchester, ist ebenfalls um eine Trophäe in der Kategorie Hip-Hop, Grime, Rap Act reicher. Und Sängerin Becky Hill gewann den Award für den besten Dance Act.

In erster Linie lag der Fokus natürlich auf den Gewinner:innen, doch auch der Red Carpet hatte es wirklich in sich …

Das sind die Highlights vom Red Carpet

Die ersten Monate des Jahres sind die Stylist:innen der Stars wirklich unheimlich gefragt. Denn beinahe wöchentlich stehen wichtige Red-Carpet-Termine an. Und da hier jeder den anderen am allerliebsten übertrumpfen möchte, ist harte Arbeit angesagt. Die kann sich allerdings sehen lassen. Denn die Looks am roten Teppich der Brit Awards waren vor allem eines: pompös!

Jessie J im Babytraum

Der absolute Hingucker des Abends war mit Sicherheit Jessie J. Die „Price Tag“-Sängerin präsentierte sich in einem heißen Dreiteiler aus Spitze und Rüschen und überließ dabei wirklich nichts dem Zufall. Von Make-up bis zu den Schuhen war alles perfekt Ton in Ton. Dabei setzte die 34-Jährige auch ihre wachsende Babykugel gekonnt in Szene. Auf Instagram verriet sie kürzlich übrigens auch, dass sie einen Jungen erwartet. Cute!

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Sam Smith im Latex-Look

Auch Sam Smith zeigt, wie man alle Blicke auf sich zieht. Mit einem extravaganten Latex-Suit legte der Star einen ziemlich großen Vorsprung hin, was das ausgefallenste Outfit des Abends betrifft.

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Kim Petras mit Wednesday-Addams-Vibes

Auch Sam Smiths „Unholy“-Song-Partnerin Kim Petras trifft mit ihrem Styling voll ins Schwarze! Dabei versprüht die Sängerin auch noch ziemliche Wednesday-Addams-Vibes, wenn ihr uns fragt. Dafür sorgen – neben ihrem Spider-Augenmake-up – mit Sicherheit auch ihre Balaklava. Goth-Chic on Point!

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Salma Hayek im Western-Goth-Style

Es scheint, als wäre All-Black-Everything zum inoffiziellen Dresscode der Brit Awards geworden. Denn auch Schauspielerin Salma Hayek hüllte sich in ein schwarzes Outfit, das neben Goth-Vibes auch Western-Feeling versprüht. Lieben wir! Wer noch mehr von Salma sehen möchte, sollte sich aktuell „Magic Mike 3“ ansehen …

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Adwoa Aboah im Power Suit

Das britische Supermodel Adwoa Aboah zeigte sich etwas cooler, dafür aber nicht weniger stylisch! Denn sie strahlte im klassischen Power Suit am Red Carpet und sorgte dafür, dass der Look mit Goldschmuck, Stilettos und roten Lippen den Glam-Faktor um einiges in die Höhe schnellen ließ.

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Sugarbabes are back!

Für Fans von Sugarbabes ein Grund zur Freude: Denn erstmals seit 2001, sah man die britische Girlband wieder in dieser Besetzung am Red Carpet vereint. Wir präsentieren: Keisha Buchanan, Mutya Buena und Siobhan Donaghy im trendigen 2023-Upgrade.

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Charlie XCX im Sheerdress und mit Kritik an Awards

Sängerin Charlie XCX versprühte kräftige Y2K-Vibes am roten Teppich der Award-Show. Mit ihrem See-Trough-Kleid in Überlänge und Strasssteinchen besetzt, katapultierte sie uns direkt zurück in unsere Kindheit bzw. Jugend. Neben Transparent-Dress und Smokey Eyes hatte die 30-Jährige aber auch noch eine Message mit im Gepäck. Dass in der Kategorie „Artist of the Year“ keine einzige Frau nominiert war, sorgte schon vor dem Event für Kritik. Charlies Reaktion darauf: „Wir machen alles richtig, also ist es nicht unsere Schuld.“

Bild: Gareth Cattermole / Getty Images / Getty Images Entertainment

Lewis Capaldi … oder doch Sam Smith?

Eine Awardshow wäre wohl keine richtige Awardshow, wenn nicht mindestens ein Hoppala passieren würde, über das sich anschließend das ganze Netz lustig macht. In diesem Fall ging es um Sam Capaldi äh Lewis Capaldi oder doch eher Lewis Smith? Der Moderator der Preisverleihung, Mo Gilligan, kündigte den nächsten Musik-Act nämlich mit folgenden Worten an: „Hier ist, mit seiner grandiosen Nummer eins Single ‚Forget Me‘, der brillante Sam Capaldi!“. Hat Lewis Capaldi etwa einen Zwillingsbruder, von dem wir noch nicht wussten? Oder ist er etwa die gleiche Person, wie Sam Smith?

Lewis nahm dem Moderator diesen Versprecher jedenfalls nicht übel. Er bewies Humor und teilte dieses Bild auf Twitter: