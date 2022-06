Es hätte so romantisch werden können: Ein Pärchen macht einen Ausflug ins Disneyland, als der Mann auf einem Podest, direkt vor dem Märchenschloss, auf die Knie fällt und seiner Freundin einen Antrag macht. Doch weit kommt er nicht, denn ein Mitarbeiter des Vergnügungsparks stürmt auf die beiden zu und zerstört den schönen Moment.

Mittlerweile hat sich auch ein Sprecher des Disneylands zu Wort gemeldet.

Virales Video: Mitarbeiter ruiniert Antrag

Für viele Menschen ist das Disneyland der schönste und fröhlichste Ort der Welt. So schön und fröhlich sogar, dass sich Menschen immer wieder dazu entscheiden, dort der Liebe ihres Lebens einen Heiratsantrag zu machen. In den meisten Fällen läuft auch alles reibungslos ab und die Paare verlassen den Vergnügungspark frisch verlobt. Doch hin und wieder kann es auch richtig in die Hose gehen – genauso wie bei folgender Geschichte.

Ein Mann hat sich im Disneyland Paris dazu entschieden, seiner Freundin die Frage aller Fragen zu stellen. Dazu hat er sich auf ein Podest direkt vor dem märchenhaften Dornröschenschloss gestellt – einem der wohl zauberhaftesten Orte in dem Park. Dann geht er auf die Knie, hält die Schachtel mit dem Verlobungsring in die Luft und will seiner Freundin gerade einen Heiratsantrag machen. Doch weit kommt er leider nicht, denn nur kurze Zeit später stürmt ein Disneyland-Mitarbeiter auf die beiden zu, reißt ihnen die Ringschachtel aus der Hand und verscheucht sie von der Plattform.

Die beiden – so wie auch die schaulustigen Gäste – wissen nicht, wie ihnen geschieht und zeigen sich sichtlich verwirrt. Das Video von dem Moment, der den gesamten Antrag zerstört hat, landete zuerst auf Reddit. Binnen kürzester Zeit hat es sich dann im Netz verbreitet.

The happiest place on Earth…unless this loser is on duty pic.twitter.com/Dn0VHwCthx — BROTHER (@BrotherHQ) June 3, 2022

Disneyland entschuldigt sich für Vorfall

Doch glücklicherweise fackelte der Mann wohl nicht lange mit der Frage, denn seine Freundin brachte noch ein schnelles „Ja, ich will“ raus, bevor sie so unschön unterbrochen wurden. Auf dem Video hört man den frisch Verlobten noch, wie er in die Menge ruft: „Sie hat Ja gesagt“ und die Antwort des Antrag-Crashers: „Ja, das ist großartig, aber da drüben wäre es noch viel besser!“. Auch für die Schaulustigen war diese Aktion absolut unverständlich. Die Folge: Sie buhten den Mitarbeiter hörbar aus.

Laut Fox News soll der Mann vor seinem Antrag sogar um Erlaubnis gebeten haben, besagtes Podest dafür zu betreten, das eigentlich für Zuschauer gesperrt sei. Eine andere Mitarbeiterin habe ihm dafür auch die Erlaubnis erteilt, die Nachricht aber scheinbar nicht weitergegeben. Mittlerweile hat sich auch Disneyland zu dem Vorfall geäußert. „Wir bedauern, wie die Situation gehandhabt wurde, und haben uns entschuldigt. Wir haben angeboten, es wiedergutzumachen“, wie ein Sprecher gegenüber Newsweek mitteilte.

Fändet ihr einen Antrag in Disneyland romantisch? Ohja, total! Nein, überhaupt nicht.

