Das Disneyland gibt es in zahlreichen Ländern dieser Welt. Der Ort ist dafür bekannt, dass sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen amüsieren. Was ist aber, wenn wir euch sagen, dass es in dem Vergnügungspark in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien einen ganz bestimmten Club gibt, der nur für exklusive Gäste da ist und ein einzigartiges Erlebnis bietet?

Einziger Haken: Der Eintritt in den „Club 33“ kostet etwa 25.000 Dollar…

„Club 33“: Der geheime Ort im Disneyland

Walt Disney hatte schon immer große Visionen. Er wollte etwas schaffen, das in die Geschichte eingeht. Und das ist ihm auch gelungen! Mit seinen Filmen heimste er bis heute 26 Oscars ein und sorgt bei Jung und Alt für große Begeisterung. Auch seine Vergnügungsparks finden weltweit großen Anklang. An einem Ort, wo einem seine Lieblings-Disney-Figuren in Lebensgröße begegnen, man Achterbahn fahren und in die Welt der Magie eintauchen kann, kann es einem ja nur gut gehen. Und dabei spielt es auch überhaupt keine Rolle, ob man fünf Jahre oder 35 Jahre alt ist.

Doch nach einer Sache sucht man in sämtlichen Disneyland-Varianten vergeblich: Alkohol. Immerhin stehen das Kind-sein und die Familie hier an erster Stelle. Und die einzige Sache, von der man betrunken werden könnte, ist die Menge an Glücksgefühlen, die man ausstößt, während man das Disney-Schloss erkundet und die Hände voller Zuckerwatte hat. Doch da haben wir die Rechnung ohne Walt Disney gemacht. Denn der Visionär wollte einen exklusiven Club für gut betuchte Disney-Fans schaffen. So eröffnete im Jahr 1967 auch den „Club 33“ hinter einer streng geheimen Tür.

25.000 Dollar Zutrittsgebühr

Wie heißt es so schön: Glück kann man nicht kaufen! Wenn wir uns aber den verstecken Club im Disneyland so ansehen, müssen wir diesen Ansatz vielleicht nochmal überdenken. Wer in den Secret-Club möchte, muss so einiges auf sich nehmen. Denn Reinkommen ist nahezu unmöglich. Außer man ist stinkreich und hat vieeel Zeit!

Denn allein nur die Anmeldegebühr soll laut Business Insider etwa 25.000 Dollar betragen. Das ist aber noch nicht alles: Zusätzlich müssen die Gäste eine jährliche Mitgliedschaftsgebühr von 10.000 Dollar bezahlen. Wer denkt, er kann locker fröhlich in den Club spazieren, nachdem er das Geld aufgetrieben hat, der täuscht sich allerdings gewaltig. Denn laut Gerüchten beträgt die Wartezeit, um ein „Club 33“-Mitglied zu werden, bis zu 14 Jahre…

Wie es in dem berühmt-berüchtigten Club aussieht, sollte eigentlich streng geheim bleiben. Doch auf Instagram findet man einige Bilder, die zeigen, was sich hinter der geheimnisvollen Tür befindet.

Prominente Gäste

Ist man erstmal Mitglied im Club, genießt man die Vorteile der Schönen und Reichen. Man kann in einem ausgezeichneten Restaurant speisen, bekommt hochklassige Cocktails und andere Drinks serviert und trifft sogar auf den ein oder anderen Megastar. Denn offenbar sollen Elton John, Tom Hanks und Christina Aguilera hin und wieder mal vorbeischauen.

An Exklusivität aber noch nicht genug! Über den „Club 33“ können die Mitglieder eine Luxus-Suite buchen und haben automatisch Zugang zu Räumen, von deren Existenz andere nicht mal wissen. Darin können sich die VIP-Gäste von ihrem Freizeitparkbesuch ausruhen. (Fühlt hier noch jemand gerade unheimliche „Squid Game“-Vibes?!)

Mittlerweile gibt es den „Club 33“ auch im Disneyland in Tokio und Shanghai sowie in der Disney World in Orlando, Florida.