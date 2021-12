Ein 20-Jähriger Berliner wollte auf dem Weg in die Arbeit eigentlich nur Musik hören. Doch dann explodiert angeblich einer seiner Airpods im Ohr. Apple untersucht den Fall derzeit.

Der Mann musste nach dem Unfall einen Arzt aufsuchen.

Airpods: Mann schildert „lauten Knall“ im Ohr

Eigentlich war es ein ganz normaler Morgen für den 20-jährigen Mann. Auf dem Weg in die Arbeit wollte er Musik hören und verwendete dafür seine kabellosen Bluetooth-Kopfhörer. Nach einiger Zeit bemerkt er jedoch, dass der linke Kopfhörer wärmer wird. Der Kopfhörer wärmt sich weiter auf und kurz darauf „gab es plötzlich einen lauten Knall“, schildert der Mann gegenüber „Mac & i“.

Aufgeschreckt reißt er den Kopfhörer aus dem Ohr und bemerkt, dass dieser aussieht, als wäre er gerade explodiert. Das Gehäuse des Airpods ist seinen Angaben zufolge komplett aufgesprungen, am gesamten Kopfhörer entlang gibt es mehrere Risse. Dem Magazin schickt er auch ein Foto des zerstörten Kopfhörers.

Explosion führt zu Tinnitus

Von der Explosion habe er auch gesundheitliche Schäden davongetragen, erzählt er. Seit dem Vorfall leide er nämlich an einem Tinnitus. Er sei bereits in medizinischer Behandlung und möchte demnächst auch einen Facharzt aufsuchen.

Wie es überhaupt zu der Explosion kommen konnte, ist allerdings ein Rätsel, auch wenn es nicht das erste Mal ist. Denn in der Vergangenheit gab es bereits Fälle, in denen die Akkus von kabellosen Kopfhörern und Ohrstöpseln explodierten oder Feuer fingen. Denn die kleinen Akkus, die in den Hörern verarbeitet sind, können in Ausnahmefällen überhitzen.

Apple untersucht den Fall

Bisher geschah das aber immer nur bei sehr günstigen Marken oder Apple-Nachahmungen. Dem Magazin zufolge sei dies der erste Fall in Deutschland, bei dem es sich tatsächlich um ein Apple-Produkt handle. Der Besitzer habe sogar die Seriennummer verifiziert und noch eine Rechnung vom Kauf im März 2021.

Apple bestätigte gegenüber dem Magazin, dass sie über den Fall informiert seien und ihn derzeit überprüfen. Ein Statement zu einer möglichen Ursache gaben sie dementsprechend noch nicht. Der Mann erzählte jedoch, dass die Firma ihn ebenfalls kontaktiert habe, nachdem er sich bei dem Support gemeldet hatte.

Ihm wurde der Austausch der Kopfhörer angeboten. Apple wolle die defekten Kopfhörer abholen, um den Fall weiter zu untersuchen. Auch Amazon, wo der 20-Jährige die Kopfhörer gekauft hat, analysiere derzeit den Fall.