Vor kurzem gönnte sich Camila Cabello einen wirklich wohlverdienten Urlaub in Italien. Eigentlich hätte sie dort ihre Seele baumeln lassen und den Rest der Welt vergessen sollen. Doch die Paparazzi verfolgen den Popstar auf Schritt und Tritt. Selbst auf ihrem Boot im orangefarbenen Bikini ließ man sie nicht in Ruhe. Die ständige Schnappschuss-Jagd ist das eine Problem – noch viel schlimmer ist das Bodyshaming, mit dem die 25-Jährige konfrontiert wird, weil ihre Cellulite auf den Urlaubs-Schnappschüssen zu sehen ist.

Wir sind einfach nur entsetzt über die fiesen Kommentare.

Bodyshaming nach Urlaubsfotos von Camila Cabello

In den vergangenen Tagen gönnte sich Camila Cabello einen entspannten Urlaub in Italien. Und wie sollte es auch anders sein: Die Paparazzi lassen einfach nicht von der Sängerin ab. Die wird nämlich auch abgelichtet, wenn sie sich ganz privat mit Familie & Freunden auf einem Boot im hübschen orangefarbenen String-Bikini sonnt und einfach nur das Meer genießt. Dass das übergriffig ist, steht außer Frage. Aber dabei bleibt es nicht. Denn die Fotos, die unter anderem in der Daily Mail erschienen sind, ziehen noch viel größere Kreise. Wie, fragt ihr euch? Offenbar meinen auch noch heute sehr viele Personen, sie müssten ihren Senf zum Körper der Sängerin dazugeben und ihre Cellulite kommentieren. Die Kommentare zu den „echten“ Fotos der Sängerin sind jedoch alles andere als nett. Dass ein Star Cellulite hat und ein Mensch wie du und ich ist, sorgt offenbar immer noch für großes Entsetzen.

Unter dem Artikel auf der Webseite des Nachtrichtenportals finden sich Aussagen wie „Ich habe gerade in meinen Mund gekotzt“ oder „Genug Cellulite, um ein durchschnittlich großes Haus zu isolieren. Igitt!„, „Jetzt sehen wir, weshalb Shawn mit ihr Schluss gemacht hat. Ew.“ – und das ist nur ein kleiner Auszug der unzähligen Bodyshaming-Postings. Doch diese Kommentare reichen schauen aus, um uns richtig wütend zu machen, denn so etwas ist übergriffig, respektlos und tut einfach weh – und das kann wohl so ziemlich jede von uns unterschreiben. Umso schlimmer ist es also, dass Bodyshaming auch im Jahr 2022 immer noch stattfindet – und zwar völlig primitiv, öffentlich und ganz ohne Scham. Traurig. Wie es scheint, bringt die Fülle an Aufklärung andere offenbar immer noch nicht dazu, ihre unerwünschte Meinung über die Körper von anderen Frauen einfach für sich zu behalten. Gerade deshalb ist es so wichtig, solche Aussagen nicht unkommentiert stehenzulassen!

Das findet auch Content Creator Alex Light:

Wir haben fast alle Cellulite!

Jetzt ist hier mal Klartext angesagt: Der Großteil von uns Frauen hat Cellulite und das unabhängig vom Körpertyp. Manche mehr, manche weniger. Und beides ist vollkommen in Ordnung. Struggeln wir in der Redaktion manchmal selbst damit, dass die natürlichen Hautdellen unsere Oberschenkel zieren? Auf jeden Fall! Auch wir können uns von den unerfüllbaren und unrealistischen Schönheitsidealen nicht ganz losreißen. Aber liebe LeserInnen, wir haben alle so viel mehr zu bieten als das.

Vor allem, weil Themen wie diese in unserer Gesellschaft mittlerweile immer häufiger offen angesprochen und diskutiert werden, ist es umso schrecklicher zu sehen, dass immer noch jeder Makel und jede kleine Delle auf Social Media & Co kommentiert werden müssen. Listen! Cellulite ist in Ordnung und nichts, wofür wir uns jemals schämen müssten. Dass jede von uns unterschiedlich große Brüste, Dehnungsstreifen oder eben Dellen an den Oberschenkeln oder am Po hat, zeigen uns unter anderem auch diese Influencerinnen (siehe Postings unten). Und das feiern wir! Macht euch hier also ein Bild davon, ihr seid nicht alleine, sondern einfach eine ganz normale Frau unter vielen. Also ein kleiner Aufruf von uns: Füllt eure Insta-Feeds mit echten Influencerinnen, die wirklich zeigen, wie wir Frauen aussehen und vergesst die perfekt inszenierten Social-Media-Bilder. Und auch noch ganz wichtig: Lasst Body Shaming und unnötige wertende Aussagen über den Körper anderer nicht unkommentiert! YOU GO GIRLS!