Okay, „Squid Game“-Fans aufgepasst: Es gibt tolle Neuigkeiten! Zum einen gibt es bereits neue Details, was uns in Staffel zwei der südkoreanischen Serie erwarten wird und zum anderen soll es auch eine dritte geben.

Das hat der Serienmacher Hwang Dong-hyuk jetzt verraten.

Neue Details der zweiten Staffel von „Squid Game“ bekannt

Dass „Squid Game“ die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist und sogar „Bridgerton“ innerhalb kürzester Zeit vom Thron gestoßen hat, ist mittlerweile bekannt. Umso erfreulicher ist es, dass nach dem Mega-Cliffhanger in der ersten Staffel, schon bald eine zweite folgen wird. Serienmacher Hwang Dong-hyuk hat jetzt auch schon Details verraten. Im Interview mit KBS erzählt er: „Im Mittelpunkt steht die Geschichte von Seong Gi Hun. Die übergreifende Handlung von Staffel 2 wird die Geschichte der Menschen sein, die Gi Hun trifft und der Menschen, denen er nachjagt.“

Welche Charaktere in welcher Form noch dabei sind, hat der Serienmacher aber nicht verraten. Gegenüber Entertainment Weekly hat Dong-hyuk jedoch in Aussicht gestellt, dass die Figur Gi Hun eine ziemlich schwerwiegende Wandlung durchmachen und dass sein Leben (erneut) auf eine große Probe gestellt wird.

Auch dritte Staffel in Planung

Und wer sich jetzt schon auf die zweite Staffel von „Squid Game“ freut, kann sich womöglich auch schon auf eine dritte gefasst machen. Denn auch hier lässt sich Dong-hyuk in die Karten schauen. „Ich befinde mich in Gesprächen mit Netflix über die zweite und dritte Staffel. Wir werden bald zu einem Ergebnis kommen.“ Heißt das etwa, wir müssen nach dem Finale von Staffel zwei, das mit Sicherheit heftig ausfallen wird, nicht mehr lange zittern und bangen, ob es eine Fortsetzung gibt?

Laut dem Serienschöpfer, ja! Denn es ist das erste Mal, dass der Autor und Regisseur über eine dritte Staffel spricht. Bisher war nur von der Zweiten die Rede. Gegenüber der Associated Press erklärte er: „Es gab so viel Druck, so eine hohe Nachfrage und so viel Liebe für eine zweite Staffel, dass ich fast das Gefühl hatte, ihr lasst uns keine Wahl!“ Auch Netflix selbst hat sich mittlerweile zu einer weiteren Fortsetzung der koranischen Serie geäußert: „Es stimmt, dass wir über die unterschiedlichsten Möglichkeiten für ‚Squid Game‘ diskutieren, einschließlich der Produktion einer 3. Staffel, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt“.

Das klingt aber dennoch mehr als vielversprechend!