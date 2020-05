Wie nun die Ergebnisse einer Studie aus Singapur zeigen, weiß nur eine von acht befragten Personen, wie man eine medizinische Maske (FFP-Masken) richtig trägt, damit der Filter auch tatsächlich schützt.

Wissenschaftler fordern jetzt, dass die Bevölkerung keine FFP-Masken mehr verwenden sollte.

Fast jeder trägt medizinische Schutzmaske falsch

Ein Leben ohne Schutzmasken ist für uns momentan nicht mehr vorstellbar. Es gibt sie mittlerweile in allen Farben und Ausführungen. Die Mehrheit der Menschen setzt auf den einfachen Mund-Nasen-Schutz, der andere Personen vor den eigenen Viren schützen sollen. Einen Schritt weiter gehen die medizinischen Schutzmasken, die bei uns auch unter FFP-Masken bekannt sind. Der eingebaute Filter in den Masken soll die Viren aus der Atemluft entfernen und den Träger selbst schützen. (Achtung, auch hier gibt es Unterschiede. Denn manche FFP-Modelle schützen nur den Träger selbst, aber nicht die Menschen in der Umgebung)

Doch die wenigsten wissen, wie man diese Masken richtig trägt. Im Rahmen einer Studie in Singapur, wurden acht Personen befragt, wie sie den FFP-Schutz aufsetzen würden. Dabei lag nur eine Person richtig. Bei den anderen wurde die Maske so aufgesetzt, dass der Filter keine Wirkung hatte, da er nicht abdichten konnte.

Verbreitung von falscher Sicherheit

Die Wissenschaftler, die auch die Studie durchgeführt haben, sorgen sich jetzt um die Verbreitung einer falschen Sicherheit. Denn das falsche Tragen der medizinischen Schutzmaske biete keinen effektiven Schutz, weder für sich, noch für Menschen in der Umgebung. Sie fordern, dass die breite Öffentlichkeit die FFP-Masken während der Corona-Pandemie nicht mehr verwenden sollte.

Auch eine Studie in den USA bestätigte, dass nur 24 Prozent der Befragten wisse, wie man eine medizinische Maske korrekt anwendet. Die Daten wurden im Jahr 2005 nach dem verheerenden Hurrikane Katrina aufgenommen.