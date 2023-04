Schauspielerin Hilary Swank ist zum ersten Mal Mutter geworden! Auf Instagram verkündet die 48-Jährige die süßen News mit der Öffentlichkeit. Dabei teilt sie sogar einen ersten Schnappschuss, der sie gemeinsam mit ihren Zwillings-Babys zeigt.

„Es war nicht einfach“, schreibt die Oscar-Preisträgerin zu dem Foto.

Hilary Swank: Die Zwillinge sind da!

Was für ein schönes Ostergeschenk: Schauspielerin Hilary Swank ist mit 48 Jahren erstmals Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Philip Schneider, hat sie nun Zwillinge willkommen geheißen. Auf Instagram teilt sie die frohe Botschaft und verrät dabei auch gleich, dass das Geschwisterpärchen aus einem Mädchen und einem Jungen besteht.

Das Bild zeigt Hilary gemeinsam mit ihren beiden Schätzen im Sonnenuntergang am Meer. Dazu schreibt sie: „Es war wirklich nicht einfach. Aber sie waren es wert“. Dann wünscht die Oscar-Preisträgerin ihren Followern noch „Frohe Ostern! Eine Botschaft aus dem purem Himmel“.

Keine leichte Schwangerschaft

Dass ihre Zwillingsschwangerschaft nicht gerade einfach war, hat Hilary Swank bereits in einem Interview zuvor verraten. Gegenüber Extra TV erzählte die 48-Jährige damals, dass sie die doppelte Ladung von so ziemlich allem abbekommen habe. „Ich hatte für eine Weile einige Anfälle von Morgenübelkeit“, so Hilary. „Meine Freunde sagten mir, wenn du Zwillinge bekommst, verdoppeln sich die Hormone, die Übelkeit und einfach alles.“

Doch auch wenn es einige Herausforderungen gab, die doppelte Freude überwog die letzten neun Monate dennoch. Außerdem scheint die Familie Swank-Schneider bereits ziemlich viel Erfahrung mit Zwillingen zu haben. „Meine Großmutter war ein Zwilling, die Großmutter meines Mannes war ein Zwilling, also haben wir Zwillinge in unserer Linie“, verrät der „Million Dollar Baby“-Star.

Stars freuen sich mit Hilary

Vor wenigen Stunden teilte Hilary das Posting auf ihren Instagram-Account. Unzählige Stars freuen sich bereits mit der frisch gebackenen Mama. „Law and Order“-Star Mariska Hargitay schreibt etwa: „Willkommen daheim, ihr Engeln“. Auch Schauspielerin Viola Davis kann ihre Freude nicht verbergen. Sie kommentiert: „Aaaaahhhh!!!!! Gratulation“, mit drei Herzen. Sharon Stone lässt ihre Freundin wissen, dass dieser Moment etwas ganz Besonderes ist. „Gott segne euch, Schatz. Das ist die außergewöhnlichste Reise aller Zeiten. Ich freue mich so für euch“.