Fans der beliebten Netflix-Serie „Sex/Life“ müssen jetzt stark sein. Nach nur zwei Staffeln gab der Streamingdienst jetzt bekannt, dass die Show eingestellt wird. Viele fragen sich nun, ob Hauptdarstellerin Sarah Shahi etwas damit zu tun haben könnte.

Immerhin sorgte die Schauspielerin kürzlich mit einem Interview für ganz schön Wirbel.

Netflix cancelt „Sex/Life“ nach nur zwei Staffeln

Die heiße Lovestory zwischen Billie Connelly (Sarah Shahi) und Brad Simon (Adam Demos) ist ganz offiziell zu einem Ende gekommen. Denn Netflix verkündete, dass die beliebte Serie „Sex/Life“ keine weiteren Staffeln erhalten werde. Fans der Show sind darüber nicht gerade glücklich, auch wenn sich das Serien-Aus bereits angekündigt hat. Denn wer die zweite Staffel gesehen hat, der weiß, dass es zu einem Happy Ende für alle Beteiligten gekommen ist, ohne zu viel zu verraten.

Dennoch verkündeten die Serienmacher nach Ausstrahlung von Staffel zwei, dass das definitiv noch nicht das Ende der Geschichte war und sie noch so einiges in petto hätten. „Eines ist sicher: diese Folge [die letzte Folge der zweiten Staffel] war nicht als Serienfinale gedacht“, stellte Showrunnerin Stacy Rukeyser gegenüber dem Hollywood Reporter klar. „Ich weiß, dass es mit diesen Charakteren im ‚Sex/Life‘-Universum mehr Geschichten zu erzählen gibt, und ich hoffe, wir bekommen die Chance, diese Geschichten zu erzählen“, zeigte sich Rukeyser damals noch hoffnungsvoll.

Hat Sarah Shahi etwas mit dem Serien-Aus zu tun?

Fans wollen jetzt natürlich wissen, was der wahre Grund für das Serien-Aus ist. Die Gerüchte verdichten sich, dass Hauptdarstellerin Sarah Shahi etwas damit zu tun haben könnte. Denn sie soll bereits ein neues Angebot erhalten haben – für die ABC-Serie „Judgement“. Die Rolle habe sie jedoch nur annehmen können, wenn es keinen Vertrag für eine dritte Staffel von „Sex/Life“ gebe, so heißt es.

Zudem hat sich die 43-Jährige kürzlich in einem Podcast-Interview bei Not Skinny But Not Fat kritisch über die zweite Staffel von „Sex/Life“ geäußert. Sie habe diesmal nicht den Rückhalt von der Produktion erhalten, den sie von Staffel eins gewohnt war. Außerdem habe sie einige Handlungsentscheidungen nicht verstanden und kritisierte auch ein paar der intensiven Sex-Szenen als „gimmicky“, also zu gekünstelt. „Ich werde vermutlich nie wieder mit Netflix zusammenarbeiten, nachdem ich das jetzt gesagt habe. Aber ich kann einfach nicht lügen“, sagte Shahi damals. Ist das Serien-Aus so kurz nach Veröffentlichung des Interviews also wirklich nur Zufall?

Sinkende Zahlen und ein „natürlicher Abschluss“

Vermutlich ja. Denn geht es nach der Netflix-Datenanalyse, hat die zweite Staffel der Serie tatsächlich etwas abgebaut. Vom 2. bis 26. März konnte man weltweit zwar 126,8 Millionen Stunden Wiedergabezeit verzeichnen. Dennoch sei das ein Rückgang von etwa 45 Prozent gegenüber der ersten Staffel, in der ein ähnlicher Zeitraum noch 232,79 Millionen Stunden erzielt hatte.