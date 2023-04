Auf Instagram liefern sich Yeliz Koc und ihr mittlerweile Ex-Freund Jannik Kontalis gerade eine üble Schlammschlacht. Sie wirft ihm vor, fremdgegangen zu sein. Er schießt jedoch zurück und behauptet, Yeliz würde nur Gerüchte in die Welt setzen.

Auf Instagram teilt der „Make Love, Fake Love“-Gewinner jetzt ein Enthüllungsvideo.

Großes Liebesdrama zwischen Yeliz Koc und Jannik

Es erinnert stark an den Rosenkrieg, den Reality-Star Yeliz Koc vor einem Jahr mit Ex-Freund und Vater ihres Kindes, Jimi Blue Ochsenknecht, geführt hat. Doch diesmal steht Jannik Kontalis im Mittelpunkt. Der Gewinner ihrer eigenen Datingshow „Make Love, Fake Love“ soll sie eiskalt betrogen haben, behauptete die 29-Jährige gestern in ihrer Instagram-Story. Den Stein ins Rollen gebracht hat angeblich ein E-Mail, das Yeliz von einer Frau zugeschickt bekommen hat. Diese behauptet, Jannik habe sie betrogen.

Daraufhin folgten Nachrichten von zahlreichen anderen Frauen und Influencerinnen, die ebenfalls angaben, dass Jannik es bei ihnen versucht habe und geflirtet habe, was das Zeug hält. Er selbst meldete sich dann via Instagram zu Wort und wies die Schuld von sich. „Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille“, war etwa in seiner Instagram-Story zu lesen. Mittlerweile habe sich Yeliz von ihm getrennt und würde Gerüchte verbreiten. „Sie weiß nicht mal, ob das stimmt und will mir direkt ohne zu zögern schaden!“, so Jannik.

Das sagt Jannik zum Drama mit Yeliz Koc

Offenbar will Jannik die schweren Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen und veröffentlicht ein Video, in dem er mehr als 20 Minuten lang „seine Sicht der Dinge“ erzählt. „Ich hatte nie vor, das öffentlich zu machen oder schlecht über sie zu reden“, schreibt der Reality-Star in seiner Insta-Story. Aber da sie alles einfach öffentlich macht, werde ich das auch machen – Yeliz ist nicht der Engel, den sie hier gerade versucht darzustellen“, lauten die Worte von Jannik.

Yeliz habe ihm nie Chance gegeben, mit ihm darüber zu sprechen, schildert er. Als sie ihm besagtes E-Mail weitergeleitet hat, habe er noch geschlafen – kurze Zeit später, landete es bereits auf Instagram, so Jannik. Er kritisiert, dass Yeliz hätte warten sollen, bis sie sich wieder sehen. „Sie hat schlimme Gerüchte in die Welt gesetzt, die auf gar keinen Fall stimmen“, betont er. Etwa, dass er ständig flirty unterwegs gewesen wäre. „Das stimmt alles nicht“, stellt Jannik klar.

„Ja, ich hatte was mit einer Person“

Wie der „Make Love, Fake Love“-Gewinner weiter erzählt, gebe es jedoch etwas, dass er teilen möchte. „Eine Sache stimmt und die bestätige ich hiermit auch: Ja, ich hatte was mit einer Person, das stimmt“. Dass er dieser Frau allerdings Schweigegeld angeboten habe, wie zuvor behauptet wurde, sei allerdings nicht wahr. „Ich will nochmal anmerken: Yeliz hat die Beziehung gestern beendet und demnach bin ich nicht fremdgegangen“.

Er sei sich aber bewusst, dass er einen Fehler gemacht habe. „Ich bin bei euch, das ist nicht richtig und nicht cool und das macht man auch nicht so kurz nach einer Trennung, zu 100 Prozent, da steh‘ ich zu, das gehört sich nicht. Aber es ist nun mal passiert und damit muss ich jetzt leben.“ Auch wenn die Beziehung der beiden für Außenstehende harmonisch aussah, sah die Realität für Jannik offenbar anders aus. „Dass wir vorher schon viele Probleme hatten, wird auch nicht erwähnt“, sagt er im Video.

Etwa das Thema Max, einem weiteren „Make Love, Fake Love“-Finalisten. Immer wieder sollen er und Yeliz nach der Show Kontakt gehabt haben. Außerdem habe sie nach dem Finale immer noch einen Ring getragen, den sie von Max bekommen habe. Für Jannik war das sehr verletztend, wie er in dem Video schildert. Dazu kommt, dass die beiden immer wieder vor seinen Augen geflirtet haben soll. „Ich wollte schon oft die Beziehung beenden. Ich hab Yeliz auch oft gesagt: ‚Ich bin so nicht glücklich, das verletzt mich'“. Dann merkt er an: „Ihr war das alles scheißegal, sie hat nie irgendwas verändert“.

Vor einer Geburtstagsfeier mit einer Gruppe gemeinsamer Freunde, in der offenbar auch Max dabei ist, ist die ganze Situation jetzt eskaliert. Jannik entschied sich dazu, nicht mitzukommen und lieber in Berlin zu feiern, wünschte Yeliz aber viel Spaß, wie er erzählt. Doch weil ihre kleine Tochter Snow krank geworden ist, sagte sie die Party schließlich ab und erwartete angeblich von Jannik, dass auch er auf eine wilde Partynacht in Berlin verzichtet. „Coole Freundin“, soll er ihr geschrieben haben. „Ex-Freundin“, hat Yeliz dann angeblich geantwortet, entfolgte ihm und löschte gemeinsame Bilder.

Und dann führte scheinbar eines zum anderen und Jannik hatte etwas mit einer anderen Frau, wie er eingangs erzählte. Abschließend betont er allerdings: „Ich habe Yeliz wirklich geliebt“. Er habe niemandem etwas vorgemacht: „Alles war echt. Meine Gefühle zu Yeliz waren echt“. Weil sich Jannik so gut mit Yeliz Töchterchen versteht, wünsche er sich nur eines: „Egal, was passiert, ich möchte gerne für Snow da sein“.

„Max hat mir öfter geschrieben“

Es dauerte nicht lange, da meldete sich Yeliz wieder zu Wort. „Er sagt, er war nie glücklich? Sah für mich auf Instagram immer ganz anders aus … schließlich haben wir vor 4 Tagen noch unseren Hawaii Urlaub geplant“, schreibt sie auf Instagram. „War dann alles wohl gelogen oder wie soll ich das verstehen?“, fragt sich die 29-Jährige. Dann gibt sie zu: „Ja, Max hat mir öfter geschrieben“. Etwa am Geburtstag ihrer Mutter oder an jenem, von Snow.

Außerdem habe sie nur aus dem Grund noch Kontakt zu Max gehabt, weil sie davor keine Möglichkeit hatte, alles zu verarbeiten. Das letzte Wort ist hier mit Sicherheit also noch nicht gesprochen.

Bild: _yelizkoc_ / Instagram

Falls ihr verpasst habt, wie Yeliz und Jannik sich kennengelernt haben: Alle Episoden von „Make Love, Fake Love“ sind auf RTL+ abrufbar.