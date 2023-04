Fans der beliebten Netflix-Serie „Stranger Things“ dürfen sich freuen! Denn auch wenn die Mystery-Serie kurz vor der finalen Staffel steht, ist das noch längst nicht das Ende. Wie der Streamingdienst jetzt verkündet, ist eine Animationsserie über Eleven und ihre Freunde geplant.

Auch bei dem neuen Franchise haben die „Stranger Things“-Macher, die Duffer Brothers, wieder ihre Finger im Spiel.

„Stranger Things“ wird zur Animationsserie

Wie es scheint, gibt es noch unzählige weitere spannende Geschichte rund um das mysteriöse Dorf Hawkins und seine Bewohner. Denn auch wenn mit der kommenden fünften Staffel das Ende der Orginalserie „Stranger Things“ ansteht, ist es noch nicht vorbei. Um den Fans noch weitere Einblicke in das Leben der beliebten Figuren wie etwa Eleven, Mike, Will, Max, Jim Hopper und Co zu geben, hat Netflix jetzt eine Animationsserie in Auftrag gegeben, die im „Stranger Things“-Universum spielen wird.

Die Serie soll sich optisch an alten Zeichentrickfilmen und Serien orientieren, die die Duffer Brothers, die Masterminds hinter „Stranger Things“, in ihrer Kindheit gesehen haben. Hier ist die Rede von „Teenage Mutant Nija Turtles“ und „GI Joe“. „Wir haben immer von einem animierten ‚Stranger Things‘ im Stil der Samstagmorgen-Cartoons geträumt, mit denen wir aufgewachsen sind, und diesen Traum verwirklicht zu sehen, war absolut aufregend“, verraten Matt und Ross Duffer gegenüber The Hollywood Reporter.

Preisgekrönter Trickfilmzeichner mit dabei

Details über die genaue Handlung der Serie oder ab wann diese auf Netflix veröffentlicht wird, stehen noch nicht fest. Einzig, dass die Duffer Brothers wieder gemeinsam mit Shawn Levy als ausführende Produzenten mit an Bord sind. Levy ist für seine Arbeiten an den letzten vier Staffeln von „Stranger Things“ bekannt. Und auch Kultfilme wie „Nachts im Museum“, „Sieben verdammt lange Tage“ und „Love Vegas“ stammen aus seiner Feder. Wir dürfen also gespannt sein.

Da die Animationsserie, wie bereits erwähnt, im klassischen Zeichentrick-Stil erscheinen soll, konnte Netflix auch den Emmy-Gewinner und Trickfilmzeichner Eric Robles ins Team holen. Er ist bekannt für die Serien „Fanboy & Chum Chum“, „Glitch Techs“, „Familie X – In geheimer Mission“ und „RoboCop: Alpha Commando“. Gegenüber Deadline berichten die Duffer Brothers, dass sie gerade nicht zufriedener sein könnten. „Wir sind überwältigt von dem, was Eric Robles und sein Team sich ausgedacht haben – die Skripte und Grafiken sind unglaublich und wir können es kaum erwarten, mehr mit euch zu teilen! Das Abenteuer geht weiter …“.

Weitere Projekte in Planung

Die Animationsserie ist aber nicht das einzige Projekt, dass die Duffer Brothers noch in petto haben. Denn das „Stranger Things“-Universum gibt noch weit mehr her. So befindet sich derzeit etwa ein Theaterstück über die seltsamen Vorkommnisse in Hawkins in Entwicklung. Wer die Duffer Brothers auch außerhalb ihrer Arbeit für „Stranger Things“ feiert: Die kreativen Brüder planen außerdem Serienadaptionen der Manga-Serie „Death Note“ sowie „The Talisman“ von Stephen King.