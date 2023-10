Kennt ihr das? Ihr habt einen Langstreckenflug gebucht, und hofft sehnlichst, dass der Sitzplatz daneben frei bleibt. Verständlich, denn gerade bei Nachtflügen freut man sich über eine Extraportion Platz. Ein Influencer verrät nun, wie er meist eine ganze Reihe für sich allein bekommt, ohne extra dafür zu zahlen.

Sein geheimer Trick ging direkt viral, stößt aber auch auf viel Kritik!

Flugreisen: Sitzplatz-Hack geht viral

Eine ganze Reihe für sich allein zu haben, ist wohl der Traum vieler Flugreisenden. Gerade bei Nachtflügen ist ein Platz ohne Sitznachbarn ein echter Jackpot. Zugegeben: Wo wir sitzen und wer neben uns sitzt, ist oft eine Frage des Glücks. Allerdings könnt ihr dem Ganzen etwas in die Karten spielen. Wie? Das verrät nun ein reisefreudiger Influencer auf seinem Instagram-Account.

Sharif Ceasar teilt auf seinem Kanal (@realmelaninking) regelmäßig nützliche Tipps und Tricks aus seinem Alltag. Da er von „Gatekeeping“ nichts hält, verriet er kürzlich auch sein größtes Geheimnis in Sachen Flugreisen. Dank eines simplen Tricks gelingt es Sharif im Flieger meistens eine ganze Reihe für sich allein zu haben – und das ohne dafür zu bezahlen. Klingt zu schön, um wahr zu sein? Dann solltet ihr jetzt gut aufpassen.

So bekommt ihr bei Flügen eine ganze Sitzreihe für euch allein

Der Creator nennt folgenden Trick „Poor Mans First Class“. In dem Clip sagt er: „Ich kaufe ein Flugticket für mich, und dann noch zwei weitere in derselben Sitzplatz-Reihe. Die zwei zusätzlichen Plätze sollen komplett erstattbar sein.“ Und ihr könnt euch an dieser Stelle nun vermutlich bereits denken, wohin die Reise geht. 45 Minuten vor dem Boarding cancelt Sharif dann die zwei flexiblen Flugtickets und bekommt den kompletten Preis erstattet. Aber werden die freien Plätze dann nicht einfach „aufgefüllt“? Der Influencer behauptet, dass dies in 90 Prozent der Fälle nicht vorkommt. Die Sitzplätze bleiben in der Regel frei und ihm steht ein entspannter Flug bevor.

Trick sorgt für Kritik im Netz

Sharifs Hack ging sofort viral und allein auf der Plattform Instagram verzeichnet das Video bereits 6,1 Mio. Views. Viele User:innen sind begeistert von dem Trick. Allerdings stößt er gleichzeitig auch auf viel Kritik. „Leute wie du, sind dafür verantwortlich, dass Flüge überbucht werden“, ärgert sich ein Nutzer. Ein anderer schreibt: „Das ist nicht nur egoistisch, sondern auch total doof. Es ist unrealistisch, dass die Sitzplätze dann tatsächlich frei bleiben!“ Ein User fragt sich hingegen, wie genau man sich drei Flugtickets leisten soll. Fair points!

Wichtig: Wenn ihr den Trick nun dennoch bei eurer nächsten Flugreise anwenden wollt, solltet ihr unbedingt auch die genauen Stornierungsbedingungen beachten. Diese können sich nämlich von Airline zu Airline unterscheiden. Schließlich will wohl niemand die Frist verpassen und dann drei Tickets bezahlen, oder?