Ein Bachelor im Influencen? Klingt skurril, gibt es aber bald wirklich in Irland. Denn eine Universität im irischen Carlow bietet ab 2024 einen Lehrgang an, der einem die Arbeit der Influencer:innen beibringen soll.

Auch auf eine mögliche Cancellation sollen die Studierenden vorbereitet werden.

Ausbildung zur Influencer:in an Universität in Irland

Dass der Beruf der Influencerin oder des Influencers in den vergangenen Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat, weiß wohl jeder, der auch nur ein bisschen in den Sozialen Medien unterwegs ist. Denn die Influencer:innen und Content Creator zeigen nicht nur ihren Lifestyle und Alltag; sie werben und verkaufen Produkte und sorgten in den vergangenen Jahren für frischen Wind wenn es um Marketing-Konzepte geht.

Und nachdem der Beruf in den vergangenen Jahren immer wichtiger wurde, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Job auch Einfluss auf Universitäten und das Bildungssystem hat. Die South East Technological University in Irland nimmt das mit der Professionalisierung jetzt besonders ernst. Denn sie bieten einen Universitätslehrgang zum Thema an. Unter dem Titel „Content Creation and Social Media“ können sich Interessierte ab September 2024 zu Influencer:innen ausbilden lassen.

Krisenmanagement als verpflichtender Kurs

Drei Jahre lang geht der Lehrgang. Wer alle Kurse erfolgreich meistert, geht am Ende mit einem Bachelor of Arts Titel nach Hause. Inhaltlich geht es in dem Lehrgang um die unterschiedlichsten Bereiche, die auf Influencer:innen zukommen werden; darunter ein Fokus auf „die Erstellung von Inhalten und die Nutzung der Macht der sozialen Medien“, heißt es auf der Webseite der Universität. Das große Ziel des Lehrgangs: aus dem „Hobby“ soll eine „Karriere“ werden.

In den unterschiedlichen Kursen lernen die Studierenden dann alles von „kreativen Videos, Prominenten-Studien, Psychologie“ bis hin zu „Datenanalyse, Podcasting und Arbeitserfahrung“. Besonders spannend ist, dass einer der verpflichtenden Kurse in dem Lehrgang den Titel „Krisenmanagement“ trägt. Darin soll den angehenden Influencer:innen ein „Krisenmanagement-Toolkit“ mitgegeben werden, welches „die empfohlenen Reaktionen und Strategien zur Abschwächung der Krise umsetzt und Kommunikationsstrategien zur Bewältigung von Problemen in der Öffentlichkeitsarbeit entwickelt“, heißt es in der Kursbeschreibung. Klingt also ganz so, als sollten die Studierenden auch auf eine möglicherweise drohende Cancellation vorbereitet werden.