Das hatten ihre Fans wohl nicht erwartet. In ihrer Instagram-Story verriet die australische Rapperin Iggy Azalea jetzt nämlich, dass sie einen Sohn hat.

Doch von ihrer Schwangerschaft bekam nie jemand etwas mit. Wann ihr Sohn auf die Welt kam, ist nicht bekannt.

Iggy Azalea hat einen Sohn

Völlig überraschend plauderte die 30-Jährige nun via Instagram aus, dass sie bereits Mutter ist und einen Sohn hat. Sie habe einfach auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um öffentlich darüber zu sprechen. Lange habe sie es hinausgezögert, die Nachricht zu verkünden und hielt ihr Baby geheim. Doch je länger sie gewartet habe, desto mehr Angst habe sie davor gehabt, die Neuigkeiten mit der Welt zu teilen, schreibt die 30-Jährige in ihrer Insta-Story. Jetzt sei es einfach an der Zeit gewesen, darüber zu sprechen.

Bild: Instagram Story / Iggy Azalea

“Ich möchte, dass sein Leben privat bleibt”

Nähere Details dazu, wie alt ihr Sohn ist oder wie er heißt, verrät Iggy allerdings nicht. “Ich möchte, dass sein Leben privat bleibt, aber wollte nun endlich klarstellen, dass er kein Geheimnis ist und ich ihn über alles liebe”, so die 30-Jährige. Und auch wer der Vater des Kleinen ist, bleibt geheim. Die Rapperin ist aktuell mit dem US-Rapper Playboi Carti (23) zusammen.