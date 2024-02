Durch Interviews und seine Memoiren wissen wir: die Beziehung zwischen Prinz Harry und seiner royalen Familie ist angespannt. Nach der Krebsdiagnose seines Vaters König Charles könnte sich diese Anspannung jetzt aber ändern, betont er.

In einem Interview spricht Harry erstmals über den Besuch bei seinem Vater.

Prinz Harry: „Ich liebe meine Familie“

Seitdem sich Harry gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan von den Royals zurückgezogen hat, steht die Beziehung der Familie immer wieder im Fokus vieler Schlagzeilen. Harry gestaltete sein Leben größtenteils in Amerika; besuchte seine royale Familie zuletzt etwa zur Krönung seines Vaters Charles. Doch die Krebsdiagnose von König Charles III änderte das jetzt. Harry flog für kurze Zeit zu seinem Vater – in einem neuen Interview spricht er jetzt erstmals über die Zeit seit der Krebsdiagnose.

Gegenüber „Good Morning America“ betonte er, dass sein Vater ihm direkt von der Krankheit erzählte. Seine erste Reaktion? „Ich bin in ein Flugzeug gesprungen und habe ihn so schnell wie möglich besucht“, so der 39-Jährige. „Die Tatsache, dass ich in der Lage war, in ein Flugzeug zu steigen und ihn zu sehen und Zeit mit ihm zu verbringen, dafür bin ich sehr dankbar.“

In dem Interview betont Harry: „Ich liebe meine Familie.“ Seinen Vater zu besuchen scheint für den Ex-Royal eine Selbstverständlichkeit gewesen zu sein. Über den Gesundheitszustand von König Charles möchte er jedoch nichts sagen. Doch er plant offenbar, ihn demnächst wieder zu besuchen. „Ich habe andere Reisen geplant, die mich durch Großbritannien oder zurück nach Großbritannien führen werden, und so werde ich vorbeikommen und meine Familie so oft wie möglich sehen.“

Annäherung der Familie möglich

Heißt das etwa, dass es wieder zu einer Annäherung innerhalb der Familie kommen könnte? Zur Erinnerung: bei seinem Besuch in Großbritannien blieb Harry laut Medienberichten nur wenige Stunden. Er besuchte seinen Vater, verbrachte die Nacht in einem Hotel und reiste anschließend wieder zurück. Seinen älteren Bruder – Prinz William – habe er angeblich nicht gesehen.

Bei dem Interview, das im Rahmen von Harrys Invictus Games – einem paralympischen Wettbewerb für verwundete Soldaten – stattfand, erklärte er aber, dass die Diagnose von Charles auch Auswirkungen auf die Familiendynamik haben könnte. Als Harry gefragt wird, ob die Krankheit seines Vaters denn den Effekt haben könnte, die Familie wieder zusammenzuführen, antwortet er: „Auf jeden Fall. Ja, ich bin mir sicher.“ Gerade bei den Invictus Games sehe er „tagtäglich die Stärke der Familieneinheit, die zusammenkommt“, so Harry. „Ich denke, dass jede Krankheit die Familien zusammenbringt. Ich sehe das immer wieder, und das macht mich sehr glücklich.“

In der Zwischenzeit halten sich die britischen Royals weiterhin bedeckt, wenn es um den Gesundheitszustand des Königs geht. In einem Statement betonte König Charles lediglich, dass er „ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen“ habe. Auf Anraten der Ärzte wird er „während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen“.