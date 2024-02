Es sind wohl ungewöhnliche Zeiten für das britische Königshaus, seitdem die Krebsdiagnose von König Charles III bekannt wurde. Jetzt äußert sich erstmals seine Frau Camilla zu dem Gesundheitszustand des Königs.

Sie zeigt sich sehr optimistisch.

Camilla gibt Gesundheitsupdate zu König Charles

Seitdem am Anfang der Woche bekannt wurde, dass König Charles III an Krebs erkrankt ist, sehnen sich viele nach News und Updates aus den Kreisen der Royals. Bisher hält sich die Familie jedoch größtenteils bedeckt. Prinz William, der älteste Sohn des Königs, äußerte sich in den vergangenen Tagen bei öffentlichen Auftritten nur kurz und bedankte sich für die Anteilnahme der Menschen. „Wir wissen all die freundlichen Botschaften sehr zu schätzen. Vielen Dank“, erklärte er.

Und jetzt gibt auch die Ehefrau von Charles – Königin Camilla – einen ersten Einblick in den Gesundheitszustand ihres Mannes. Am Donnerstag, 9. Februar, wurde sie erstmals seit der Diagnose außerhalb des Hauses gesichtet, nachdem sie bei dem Event einer Wohltätigkeitsorganisation anwesend war. Eine Möglichkeit, die sie offenbar auch nutzen wollte, um ein Update über ihren Ehemann zu teilen. Laut einigen Medienberichten betonte Camilla nämlich: „Es geht ihm den Umständen entsprechend sehr gut. Er ist sehr gerührt von all den Briefen und Nachrichten, die die Öffentlichkeit von überall her geschickt hat. Das ist sehr ermutigend“

Nach Krebsdiagnose: Keine öffentlichen Termine von König Charles

Klingt also nach sehr positiven Nachrichten, die die Königin jetzt mit der Öffentlichkeit teilt. Währenddessen zieht sich Charles weiterhin aus der Öffentlichkeit zurück. Bereits mit Bekanntwerden seiner Diagnose teilte das Königshaus in einem offiziellen Statement mit, dass Charles „ein Programm regelmäßiger Behandlungen begonnen“ habe. Auf Anraten der Ärzte wird er „während dieser Zeit keine öffentlichen Aufgaben wahrzunehmen“.

Seine Frau Camilla wird aber offenbar weiterhin Termine wahrnehmen, wie zuletzt etwa die Wohltätigkeitsveranstaltung. Gegenüber „People“ gab ein Insider Hinweise auf das Zusammenleben des Paares. „Sie ist seine Stärke und sein Halt, so wie [Prinz Philip] es für die verstorbene Königin war“, so der Insider. „Sie wird großartig sein.“