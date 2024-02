Es gibt spannende News aus Hollywood: Die Filmakademie führt eine neue wettbewerbsfähige Oscar-Kategorie ein. Ab 2026 sollen auch Casting-Direktor:innen für ihre Leistung ausgezeichnet werden.

Es ist die erste neue Oscar-Kategorie seit 2001.

Neue Oscar-Kategorie „Best Casting-Director“

Es ist DAS Hollywood-Event des Jahres: die Oscar-Verleihungen. Seit 1929 werden jährlich die Academy Awards in Hollywood verliehen. Derzeit gibt es insgesamt 23 Oscar-Kategorien, etwa für den besten Film, die besten Darsteller:innen, das beste Drehbuch, die beste Regie und Co. Am Donnerstagmorgen hat der Gouverneursrat der Academy of Motion Picture Arts and Sciences eine überraschende Nachricht verkündet: Künftig gibt es eine neue wettbewerbsfähige Oscar-Kategorie.

Es ist die erste neue Sparte, die die Filmakademie seit 2001 verkündet. Zuletzt hatte es die Kategorie „Bester Animationsfilm“ in die Award-Runde geschafft. Ab 2026 sollen nun auch Casting-Verdienste unter der Kategorie des besten Castings gewürdigt werden! „Casting-Direktoren spielen eine wesentliche Rolle beim Filmemachen, und da sich die Academy weiterentwickelt, sind wir stolz darauf, Casting zu den Disziplinen hinzuzufügen, die wir anerkennen und feiern„, heißt es laut Geschäftsführer der Oscar-Akademie Bill Kramer und Akademie-Präsidentin Janet Yang.

Nächste Oscar-Night findet am 10. März statt

Es sind erfreuliche Nachrichten für alle Filmschaffenden, die sich bereits seit Jahren für einen eigenen Oscar für Casting-Direktor:innen einsetzen. Die Fachgruppe der Casting Direktor:innen wurde im Juli 2013 gegründet und besteht aus rund 160 Mitgliedern. Zudem fordern auch Stunt-Leute schon seit längerem eine Berücksichtigung bei den Verleihungen. Ihre Bemühungen verblieben jedoch bisher erfolglos.

Die kommende Oscar-Verleihung findet am 10. März 2024 im Dolby Theatre in Hollywood statt. Die Nominierungen wurden bereits am 23. Jänner bekanntgegeben. „Oppenheimer“ gilt mit 13 Nominierungen als DER Favorit in der Runde. Aber auch für „Poor Things“ mit elf und „Killers of the Flower Moon“ mit zehn Nominierungen stehen die Chancen auf einen Oscar sehr hoch. Der Film-Hit des Jahres „Barbie“ konnte sich acht Nominierungen sichern.