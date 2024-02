Als Daphne in „Bridgerton“ wurde Phoebe Dynevor zum Star. Doch in einem neuen Interview betont sie: Rollen zu ergattern wird für die 28-Jährige schwierig. Der Grund: ihr Alter.

Denn sie betont: viele Rollen gibt es derzeit nicht in ihrer Altersgruppe!

„Bridgerton“-Star kritisiert Hollywood

Für Phoebe Dynevor ging mit „Bridgerton“ ein absoluter Traum in Erfüllung. Denn nachdem sie es jahrelang im Schauspiel-Business versucht hatte, brachte ihr die Hauptrolle Erfolg über Nacht. Sie wurde international bekannt und wirklich alle feierten die junge Schauspielerin. Eine Karriere in Hollywood schien ihr sicher zu sein. Gegenüber dem „London Evening Standard“ beschreibt sie die Dreharbeiten heute als „die glücklichste Zeit, die ich je in meinem Leben erlebt habe.“ Doch mittlerweile hat sie der Show den Rücken gekehrt – nach Staffel zwei war für sie Schluss.

Folgt jetzt also die große Hollywood-Karriere? Jein. Denn wie Phoebe in dem Interview erzählt, ist es auch für Superstars wie sie gar nicht so einfach, an Rollen zu kommen. Denn das Material, das ihr angeboten wird, sei ein wenig enttäuschend. Zwar gab es zuletzt „einige großartige Drehbücher“, betont sie; doch allgemein gäbe es „nicht viele Rollen“, so Phoebe. Der Grund: Phoebes Alter. Denn die 28-Jährige betont, dass es für sie einfach nicht mehr so ein großes Angebot gibt. „Ich sollte das wahrscheinlich nicht sagen, aber es gibt immer noch nicht so viele Rollen, die vergeben werden“, so Phoebe. „Es gibt so viel Platz für männliche Schauspieler… es gibt so viele von ihnen. Und sie sind alle großartig. Sie sind alle sehr talentierte junge Männer, und sie hören nicht auf zu arbeiten, und das ist gut für sie.“

Phoebe Dynevor: „Es gibt immer noch nicht genug Platz für uns“

Für Frauen sieht die Situation in ihren Augen aber ziemlich anders aus: „Wenn ich an die Mädchen in meinem Alter denke… da ist viel mehr Platz für sie [die Männer] und es gibt immer noch nicht genug Platz für uns“, so Phoebe. „Es ist eine wirklich gute Zeit für ältere Frauen, was großartig ist, und es gibt eine Menge für diese jungen Männer, aber nicht viel für die Schauspielerinnen, die ich in meiner Altersgruppe kenne.“

Eine ziemlich harte Hollywood-Bilanz, die Phoebe hier zieht. Doch sie will offenbar etwas an der Situation ändern. Denn wie sie in dem Interview betont, will sie Wege finden, die Rollen zu schaffen, die ihr jetzt fehlen. „Ich möchte endlich produzieren“, so die 28-Jährige. „Ich würde gerne das Material schaffen, das meiner Meinung nach fehlt. Ich weiß nicht, wann das sein wird, aber es ist ein Traum von mir.“