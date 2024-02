Es dauert zwar noch einige Monate, bis wir am 16. Mai endlich wieder offiziell in unsere „Bridgerton“-Ära starten, doch der erste Teaser gibt jetzt schon einmal einen Vorgeschmack auf die dritte Staffel.

Und so viel ist sicher: es wird wieder richtig heiß!

Bridgerton: Darum geht es in Staffel 3

Bei der Erfolgsserie „Bridgerton“ sind zwei Dinge eigentlich garantiert. Erstens: Die Regency-Outfits werden uns verzaubern und inspirieren, bald mal wieder ein royales Schloss zu besuchen. Zweitens: Bei einigen Szenen wird uns die Schamesröte wieder ins Gesicht steigen! Denn die Serie über die Familie Bridgerton und ihre Bemühungen, in der Gesellschaft heiratsfähige Kandidat:innen zu finden, ist mittlerweile bekannt für ihre Liebesszenen und besonders heiße Einstellungen! Wir erinnern an dieser Stelle gerne an Anthony und die Badewanne aus Staffel 2.

Aber man soll ja nicht allzu sehr in Erinnerungen schwelgen. Deshalb wird es höchste Zeit, sich einmal anzusehen, was Staffel drei so zu bieten hat. Denn schon am 16. Mai startet der erste Teil mit neuen Folgen. Und in diesen bekommen wir ENDLICH die Lovestory von Penelope und Colin. Seit Folge 1 schmachtet sie schließlich für den Bridgerton Boy – wird also wirklich Zeit, dass die Beziehung zwischen den beiden endlich ernster wird. Obwohl nach dem Ende von Staffel zwei ihre Zukunft unter keinem guten Stern stand. Denn zur Erinnerung: Penelope hörte, wie Colin über sie lästerte und betonte, dass er sich keine Beziehung mit ihr vorstellen könnte. Ein richtiger Schlag für die junge Frau, der offenbar große Konsequenzen hat.

Denn zu Beginn der neuen Staffel ist Penelope aktiv auf der Suche nach einem Mann; und zwar einem, der nicht Colin ist. Ganz so einfach kommt sie von ihm aber wohl doch nicht los, wie wir im ersten Teaser zur neuen Staffel ganz klar erkennen können. Denn in dem Clip sehen wir Penelope und Colin – und sie macht ihm ein Kompliment, das mit „guten Freunden“ wohl wirklich nichts zu tun hat. „Deine Augen sind von einem bemerkenswerten Blau und dennoch strahlen sie noch heller wenn du lächelst… Etwas in der Art würde ich wohl sagen, wärst du ein Verehrer“, so Penelope zu Colin, der sie einfach nur anschmachtet und komplett aus dem Konzept gebracht wird. Awkward!

Erster Vorgeschmack zeigt Penelope und Colin

Aber Fans der Serie wissen: bei diesem Schmachten wird es ganz bestimmt nicht bleiben; das verrät schon die Buchvorlage mit einigen sehr intimen Szenen (die wir euch hier natürlich nicht spoilern werden). Dementsprechend groß ist die Euphorie der Fans auch schon. „Ich kann das intensive Drama kaum erwarten!“, schreibt etwa ein Fan auf „X“. „Die Spannung zwischen den beiden“, können manche online währenddessen kaum aushalten. Andere feiern jetzt schon den „Friends to Lovers“-Zugang der neuen Staffel und freuen sich auf all die romantischen – und spicy – Szenen.

Wann und wie Colin und Penelope zueinander finden – und ob ihre geheime Identität als Lady Whistledown dem Liebesglück vielleicht doch noch im Weg stehen könnte, verrät der Teaser jedoch nicht. Doch schon bald könnte es mehr Einblicke in die neuen Folgen geben. Passend zum Valentinstag teast Netflix am 14. Februar nämlich ein Fan-Event zur Serie. Bei dem Online-Event sollen Cast und Crew anwesend sein. Versprochen werden außerdem „pikante Neuigkeiten“ und „Überraschungsinhalte, die wie ein Feuerwerk auf einem Featherington-Ball begeistern werden, sowie eine Live-Fragerunde mit den Darstellern und dem Kreativteam.“ Da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden!