Britney Spears und Justin Timberlake waren einst DAS Traumpaar der Popmusik. Doch heute scheint es so, als würde sich die Kluft zwischen ihnen immer weiter ausdehnen. Denn beide sticheln gegen die jeweils andere Person.

Jetzt geht der Streit sogar auf der Bühne weiter.

Justin Timberlake stichelt auf der Bühne gegen Britney Spears

Dass sich Britney Spears und Justin Timberlake Jahrzehnte nach ihrer Trennung noch einmal bekriegen würden, hatten so wohl wirklich nur die wenigsten erwartet. Doch zwischen der Sängerin und dem Sänger scheint seit Britneys Memoiren richtig dicke Luft zu herrschen. Zur Erinnerung: Im Oktober 2023 veröffentlichte Britney „The Woman in Me“ und sprach darin auch ganz offen über ihre Beziehung zu Justin Timberlake. Und dieser kam darin alles andere als gut weg. Britney enthüllte, dass er sie betrogen hatte, sie zu einer Abtreibung überredete, als Britney von ihm schwanger war und sprach offen über die schmerzhafte Inszenierung der Trennung, von der damals hauptsächlich Justin profitierte.

Der Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen hätte für Timberlake wohl nicht schlechter sein können. Denn eigentlich stand er im vergangenen Herbst im Mittelpunkt eines neuen Hypes; gemeinsam mit seinen NSYNC-Kollegen veröffentlichte er einen neuen Song und das Internet sehnte sich nach einer Reunion. Nach Britneys Memoiren wurde aus der Euphorie aber schnell ein Shitstorm.

Fans verteidigen die Sängerin

Online kritisierten viele den Sänger, analysierten Britneys alte Songs und Videos im Detail und versuchten, Timberlake zu canceln. Der Hass gegen Justin hielt Monate lang an; Britney entschuldigte sich vor wenigen Tagen sogar online „falls ich jemanden beleidigt habe, der mir wirklich am Herzen liegt“ und promotete Justins neuen Song. Er selbst äußerte sich nicht direkt zu all den Vorwürfen und dem Shitstorm. Doch wie es aussieht, lassen ihn diese offenbar nicht ganz kalt. Bei seinem Konzert am vergangenen Mittwoch in New York City nahm der 43-Jährige indirekt Stellung zu der Situation. Bevor er „Holy Grail“ sang, machte er nämlich eines klar: „Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich bei absolut fucking niemandem zu entschuldigen.“ Harte Worte von Timberlake.

Worte, die nicht nur online für Aufregung sorgen, sondern wie es scheint auch bei Britney selbst. Denn sie lässt die Situation ebenfalls nicht kalt. Auf Instagram postet sie: „Jemand hat mir gesagt, dass jemand auf der Straße Scheiße über mich geredet hat!!!“ Das will sie offenbar nicht einfach so stehen lassen und betont: „Willst du es vor Gericht bringen oder wirst du nach Hause gehen und bei deiner Mutter weinen, wie du es das letzte Mal getan hast? Es tut mir nicht leid!!!“ Keiner von beiden erwähnt dabei direkt den Namen des anderen oder markiert die Person. Doch Fans sind sich sicher: hier kann es nur um Britney, Justin und die Enthüllungen in „The Woman in Me“ gehen.

It is the year 2024 and we still have Britney Spears and Justin Timberlake drama. Truly blessed. — Hannah 🩷⚾️ (@hannahbaugh) February 2, 2024

Sie kritisieren Justin deshalb online erneut auf Schärfste und versuchen, Britney zu unterstützen. Und das alles, während Justin eigentlich nur seine neue Musik und das bevorstehende Album promoten wollte. Für Fans von Britney die perfekte Gelegenheit, ihre Musik wieder zu streamen. Online fordern zahlreiche User:innen dazu auf, Britneys Song „Liar“ zu kaufen und zu streamen – und feiern die Momente, in denen der Song die neue Single von Justin Timberlake in den Charts überholt. Was die beiden Stars von der Aktion der Fans halten, ist nicht bekannt – weder Britney noch Justin haben sich weiter zu der Situation geäußert.

Liar a bonus track from Britney Spears 2016 album Glory is currently charting #1 on iTunes in 6 counties. Thanks to ALL THE PURE FANS LOVE!💌 pic.twitter.com/xmIHPmDShQ — blue (@bluebrit28) February 2, 2024